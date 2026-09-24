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Arde una microguagua en el túnel de conexión con la TF-5: vía cortada y tráfico parado

Se recomienda a los conductores extremar la precaución y utilizar vías alternativas
Arde una microguagua en el túnel de conexión con la TF-5: vía cortada y tráfico parado
Servicios de emergencia intervienen en el túnel de conexión entre la TF-2 y TF-5. Cámaras Cabildo de Tenerife
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Un microguagua se ha incendiado este jueves en el túnel que conecta la TF-2 con la TF-5, en sentido Santa Cruz de Tenerife, a la altura de Las Chumberas, en La Laguna.

El incidente obligó a cortar la vía al tráfico, que quedó parado en la zona durante la intervención, según informó Televisión Canaria.

El fuego se declaró cuando el vehículo se encontraba en el interior del túnel. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos de Tenerife, que se encargaron de extinguir las llamas.

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En el operativo también participaron agentes de la Guardia Civil y personal de Carreteras del Cabildo de Tenerife, según la actualización facilitada por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2.

Tráfico en la conexión con la TF-5

El incendio provocó importantes problemas de circulación en la conexión de la TF-2 con la TF-5, en sentido Santa Cruz de Tenerife, debido al corte de la vía durante la actuación de los servicios de emergencia.

El incidente se produjo en el túnel situado en Las Chumberas, uno de los accesos utilizados para incorporarse a la TF-5 en dirección a la capital tinerfeña.

Según la actualización del 1-1-2 tras la intervención, el incendio quedó extinguido y ninguna persona resultó herida.

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