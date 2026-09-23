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Importantes retenciones en la TF-5 tras el vuelco de un vehículo

El siniestro está afectando a la circulación en dirección a la capital tinerfeña
Accidente en la TF-5. Cámaras de tráfico
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Un vehículo ha volcado este miércoles en la TF-5, a la altura de la gasolinera El Bohio, Santa Úrsula, en sentido Santa Cruz de Tenerife, provocando importantes retenciones en la autopista.

El accidente se produjo sobre las 13:50 horas y ha obligado a extremar la precaución en este tramo de la vía mientras trabajan los servicios de emergencia.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, Bomberos de Tenerife y dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

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El siniestro está afectando a la circulación en dirección a la capital tinerfeña, por lo que se solicita a los conductores que circulen por la zona que reduzcan la velocidad y sigan las indicaciones de los servicios de emergencia.

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