Importantes retenciones en la TF-5 tras el vuelco de un vehículo

Un vehículo ha volcado este miércoles en la TF-5, a la altura de la gasolinera El Bohio, Santa Úrsula, en sentido Santa Cruz de Tenerife, provocando importantes retenciones en la autopista.
El accidente se produjo sobre las 13:50 horas y ha obligado a extremar la precaución en este tramo de la vía mientras trabajan los servicios de emergencia.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, Bomberos de Tenerife y dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
El siniestro está afectando a la circulación en dirección a la capital tinerfeña, por lo que se solicita a los conductores que circulen por la zona que reduzcan la velocidad y sigan las indicaciones de los servicios de emergencia.
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