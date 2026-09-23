Accidente de madrugada en la TF-1: una persona hospitalizada tras una colisión

Un motorista de 47 años ha resultado herido tras una colisión con un turismo durante la madrugada de este miércoles en la TF-1, a su paso por Arona, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 Canarias.
El accidente se produjo a las 00.47 horas, cuando el 112 recibió una alerta por el choque entre una motocicleta y un coche en la autopista, en sentido sur.
Tras recibir el aviso, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) movilizó hasta el lugar una ambulancia de soporte vital básico.
El personal sanitario atendió al motorista, que presentaba policontusiones de carácter moderado, salvo complicaciones. Una vez estabilizado, el hombre fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Hospiten Sur.
Hasta el lugar también se desplazaron agentes de la Guardia Civil, que regularon el tráfico en la zona y realizaron el atestado correspondiente para esclarecer las circunstancias del accidente.