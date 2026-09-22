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Herido un ciclista tras chocar con un coche en la carretera TF-28

El hombre fue trasladado en ambulancia con varios traumatismos
Los ciclistas de Tenerife alzan la voz
Imagen de recurso de un ciclista. DA
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Un ciclista de 45 años ha resultado herido este martes con varios traumatismos de carácter moderado tras una colisión contra un coche en Granadilla.

Los hechos han sucedido poco antes de las 12.15 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta informando de un choque en la carretera TF-28.

El hombre fue trasladado en ambulancia al Hospital del Sur y agentes de la Policía Local realizaron el atestado correspondiente.

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