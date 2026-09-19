Un profesor de autoescuela avisa a los conductores: “Mucho cuidado a partir del 1 de octubre al adelantar a ciclistas”

Un profesor con más de 20 años de experiencia en autoescuela ha advertido a los conductores de uno de los cambios que entrarán en vigor el próximo 1 de octubre de 2026 para adelantar a ciclistas.
El profesional ha explicado la nueva regulación en un vídeo pedagógico difundido en el perfil de TikTok Autoescuela Almagro, donde insiste en que quienes ya tienen el permiso de conducir deberán modificar algunos hábitos.
“Familia, el 1 de octubre cambian muchas normas y, para los que ya tenemos carnet, tenemos que cambiar el hábito para adelantar a los ciclistas”, señala.
El cambio está recogido en el Real Decreto 518/2026, publicado en junio en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y entrará en vigor el 1 de octubre. La reforma modifica el Reglamento General de Circulación para reforzar la protección de los usuarios vulnerables.
Cómo adelantar a los ciclistas desde el 1 de octubre
La principal novedad afecta a la velocidad. Cuando un conductor adelante a un ciclista fuera de poblado, deberá reducir la velocidad al menos 20 km/h respecto al límite existente en ese tramo, tanto antes de iniciar la maniobra como durante su ejecución.
“¿Qué voy por una carretera de 90 por hora y quiero adelantar a un ciclista? Tengo que reducir a 70”, ejemplifica el profesor en su explicación.
La nueva obligación se suma a la separación lateral mínima de 1,5 metros, que se mantiene. Además, cuando la calzada tenga más de un carril por sentido será obligatorio realizar un cambio completo de carril para efectuar el adelantamiento.
La propia DGT ha destacado la reducción de 20 km/h como una de las principales novedades de la reforma para proteger a los ciclistas en vías interurbanas.
Qué ocurre con los cinco metros de distancia
El vídeo también hace referencia a la necesidad de mantener cinco metros de distancia respecto al ciclista. En este punto conviene diferenciar las dos situaciones previstas por la nueva normativa.
El Real Decreto establece esos cinco metros para los vehículos a motor que circulen detrás de un ciclista en el mismo carril en vías urbanas. Es decir, se trata de una distancia de seguimiento en ciudad.
La norma de adelantamiento fuera de poblado no establece específicamente que haya que dejar cinco metros antes y otros cinco después de la bicicleta. En carretera, el BOE fija como requisitos expresos la reducción de al menos 20 km/h respecto al límite, la separación lateral mínima de 1,5 metros y, cuando corresponda, el cambio completo de carril.
Multas y pérdida de puntos
El profesor termina su vídeo advirtiendo: “Mucho cuidado a partir del 1 de octubre al adelantar al ciclista”.
Las infracciones relacionadas con estas maniobras pueden suponer 200 euros de multa, al tratarse de graves. Sin embargo, también aquí es necesario distinguir los supuestos.
La normativa del permiso por puntos contempla la pérdida de seis puntos cuando se adelanta poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas o cuando no se respeta la separación mínima de 1,5 metros. La DGT mantiene esos supuestos entre las conductas que descuentan seis puntos.
Por tanto, la retirada de seis puntos no debe presentarse como una consecuencia automática de cualquier incumplimiento relacionado con las nuevas reglas.
A partir del 1 de octubre, lo que sí tendrán que incorporar los conductores a sus hábitos es una nueva referencia clara: al adelantar a ciclistas fuera de poblado habrá que hacerlo, como máximo, 20 km/h por debajo del límite de velocidad de la vía.
@almagro_autoescuela Aún tienes unos cuantos días para asimilar esta norma. #carnetdeconducir🚘💨 #carnetconducir #dgt ♬ sonido original – Autoescuela Almagro