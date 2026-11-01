Una protectora en Canarias, desbordada tras recibir 17 perros: “Necesitamos ayuda urgente”

La protectora Amigos de los Animales El Juaclo, ubicada en la isla de El Hierro, ha lanzado un llamamiento urgente a través de sus redes sociales después de recibir este domingo a 17 perros, una llegada que ha puesto a la asociación en una situación especialmente complicada debido a la falta de recursos y espacio para atenderlos.
«Necesitamos ayuda urgente», comienza la publicación difundida por la entidad, en la que advierte de que sus instalaciones no cuentan actualmente con capacidad suficiente para afrontar la llegada de tantos animales.
«Hoy han llegado a El Juaclo 17 perros. No tenemos recursos, no tenemos espacio, no tenemos recintos libres ni mantas suficientes para atenderlos», explica la protectora, que reconoce las dificultades que supone hacerse cargo de todos ellos.
Pese a esta situación, la asociación decidió asumir la responsabilidad de atender a los animales. «No hemos podido decir que no. Había que ayudarles y hemos asumido esta responsabilidad, pero ahora necesitamos ayuda para poder salir adelante», señala en su mensaje.
Piden casas de acogida y voluntarios en El Hierro
Ante la falta de espacio y materiales, la protectora ha solicitado la colaboración de la ciudadanía para poder ofrecer los cuidados necesarios a los 17 perros.
Entre las necesidades más urgentes se encuentran las casas de acogida, que permitirían aliviar la presión sobre las instalaciones, así como la incorporación de voluntarios que puedan ayudar en las tareas de atención diaria.
También necesitan una gran cantidad de mantas y cualquier aportación material o económica que contribuya a mejorar las condiciones en las que se encuentran los animales.
«Todo lo que puedas aportar es importante. Hoy necesitamos que estés ahí. Comparte, colabora, ayúdanos a llegar a más personas», insiste la asociación.
«17 vidas dependen ahora de que entre todos podamos ayudar»
La protectora ha querido trasladar la importancia de la colaboración ciudadana en un momento en el que sus recursos se encuentran desbordados.
«17 vidas dependen ahora de que entre todos podamos ayudar. Por favor, ayúdanos. Es vital», concluye el mensaje publicado en sus redes sociales.
Además de solicitar ayuda inmediata, Amigos de los Animales El Juaclo recuerda que las personas interesadas pueden colaborar económicamente con su labor a través de Teaming, mediante aportaciones de un euro al mes, cuyo enlace se encuentra disponible en la biografía de sus redes sociales.
La entidad también mantiene abierta la posibilidad de recibir donaciones para afrontar las necesidades derivadas de la llegada de estos 17 perros, mientras trata de conseguir el apoyo necesario para garantizar su atención.