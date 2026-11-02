Apagón general en La Palma: un cero energético afecta a más de 50.000 suministros

La isla de La Palma comienza a recuperar el suministro eléctrico después del apagón general registrado este lunes, 2 de noviembre, a primera hora de la mañana. Según la última actualización facilitada por Endesa, más del 40% de los suministros afectados ya han recuperado el servicio, aunque todavía permanecen 29.502 clientes sin electricidad.
El cero energético se produjo alrededor de las 06.40 horas y afectó inicialmente a 50.508 suministros eléctricos. La incidencia coincidió con un episodio de fuertes lluvias y tormentas eléctricas que mantiene a la Isla en situación de alerta máxima por precipitaciones.
La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias declaró la alerta del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de Canarias (PLATECA) para coordinar la respuesta de las administraciones y evaluar posibles afecciones a los servicios esenciales.
Avances en la recuperación de la electricidad
La compañía eléctrica ha informado de que ya se han acoplado los grupos de generación de la central térmica de Los Guinchos, una infraestructura fundamental para restablecer progresivamente el suministro en la Isla.
Además, Red Eléctrica ha reparado y puesto nuevamente en servicio la línea de alta tensión Guinchos-Valle, que permanecía inoperativa desde aproximadamente las 04.10 horas de este lunes.
Esta infraestructura, de 66 kilovoltios, constituye la única línea de transporte eléctrico de La Palma y había registrado una incidencia antes de producirse el apagón general.
Según Red Eléctrica, el cero energético se produjo tras la desconexión de la central de Los Guinchos. Las causas concretas todavía se desconocen, aunque la compañía apunta a una posible relación con la fuerte tormenta eléctrica registrada durante la madrugada.
La recuperación del servicio se está realizando de manera progresiva, conforme se incorporan los grupos de generación al sistema eléctrico insular.
Las cifras facilitadas por Endesa reflejan la evolución de la incidencia. En una primera actualización, 8.117 clientes habían recuperado el suministro, mientras que 42.391 continuaban afectados. Posteriormente, la cifra de suministros pendientes se redujo hasta los 29.502, según la comunicación más reciente incluida en el material.
La Palma, en alerta máxima por lluvias
El apagón se ha producido en una jornada marcada por las intensas precipitaciones que afectan a La Palma.
La Isla se encuentra desde las 02.00 horas de este lunes en situación de alerta máxima por lluvias, debido a la intensidad de las tormentas que se están desarrollando especialmente en su vertiente oriental.
Según la información facilitada por el Gobierno de Canarias, se han registrado acumulaciones de hasta 62 litros por metro cuadrado en una hora y 138 litros en 12 horas.
Estas precipitaciones han provocado incidencias relacionadas con acumulaciones de agua, aunque, según la información trasladada por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, hasta ese momento no se habían registrado daños personales.
El Gobierno de Canarias pide extremar las precauciones
El presidente autonómico ha asegurado que permanece pendiente de la evolución del apagón y de las consecuencias del episodio meteorológico.
Ante la coincidencia de las fuertes lluvias y la interrupción del suministro eléctrico, Fernando Clavijo ha pedido a la población que extreme las precauciones y siga las indicaciones de los servicios de emergencia.
Entre las recomendaciones trasladadas por el Gobierno de Canarias figuran evitar desplazamientos innecesarios, reducir el uso del vehículo y no atravesar zonas inundadas.
La Dirección General de Emergencias mantiene activados los mecanismos de coordinación previstos en el PLATECA mientras continúan los trabajos para recuperar completamente el suministro eléctrico.