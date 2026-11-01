Tenerife sufre un apagón en plena alerta por lluvias

Diversas zonas de Tenerife han sufrido cortes de luz durante la mañana de este domingo, 1 de noviembre, coincidiendo con las fuertes lluvias que afectan a la Isla. La incidencia eléctrica se ha registrado a primera hora y ha dejado sin suministro a numerosos vecinos de distintos municipios.
Según fuentes de Endesa, se trataría de un fallo de Red Eléctrica y el servicio se ha ido restableciendo durante la mañana.
Entre las localidades afectadas se encuentra Los Silos, en el Norte de Tenerife, así como varios puntos de Santa Cruz de Tenerife. También se han registrado interrupciones del suministro en el Sur, concretamente en zonas como Las Chafiras y Costa del Silencio.
Según los primeros datos recabados, la avería habría afectado a alrededor de 160.000 clientes, aunque esta cifra es provisional y está pendiente de confirmación oficial.
Cortes de luz en Tenerife en plena alerta por lluvias
El apagón coincide con una jornada marcada por la borrasca que afecta a Canarias, con precipitaciones intensas en distintos puntos de Tenerife desde primeras horas de la mañana.
El Gobierno de Canarias mantiene activada la alerta por lluvias en el área metropolitana de Tenerife, mientras que el resto de la Isla permanece en situación de prealerta.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido un aviso naranja en el área metropolitana ante la posibilidad de que se acumulen 30 litros por metro cuadrado en una hora.