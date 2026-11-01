Alerta por lluvias en Tenerife y La Palma: la Aemet advierte de más de 30 litros en una hora y riesgo de inundaciones

El Cabildo de Tenerife ha activado este domingo, 1 de noviembre, la situación de alerta del Plan de Emergencias Insular (PEIN) en el área metropolitana ante la previsión de lluvias intensas y tormentas. La medida, en vigor desde las 10:00 horas, implica el cierre de senderos, pistas forestales e instalaciones insulares, mientras la Aemet advierte del riesgo de inundaciones.
La activación insular coincide con la alerta por lluvias declarada por el Gobierno de Canarias en zonas de Tenerife y La Palma. Según la previsión oficial, en el área metropolitana tinerfeña y en las cumbres y el oeste de La Palma se podrán registrar más de 30 litros por metro cuadrado en una hora.
La consejera de Seguridad y Emergencias del Cabildo de Tenerife, Blanca Pérez, ha señalado este domingo que las horas de mayor riesgo por las lluvias previstas en la isla se esperan en torno al mediodía, cuando podrían producirse precipitaciones intensas en puntos concretos, especialmente en el área metropolitana.
En declaraciones a EFE, Pérez ha explicado que la borrasca está entrando antes de lo previsto, por lo que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha adelantado el inicio de los avisos, aunque mantiene la intensidad prevista para las distintas zonas.
La Aemet avisa de lluvias muy fuertes y crecidas rápidas de barrancos
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido este domingo de la llegada de chubascos acompañados de tormentas en Canarias. En Tenerife y La Palma podrán ser muy fuertes y superar los 30 litros por metro cuadrado en una hora.
El organismo meteorológico ha lanzado una advertencia expresa a la población: “Podría haber algunas inundaciones. Los barrancos pueden aumentar rápidamente de caudal”.
Según el detalle de avisos, la Aemet mantiene el aviso naranja por lluvias en el área metropolitana de Tenerife desde las 08:00 hasta las 23:59 horas de este domingo, con acumulaciones previstas de 30 milímetros en una hora.
El mismo nivel de peligro afecta a las cumbres y al oeste de La Palma, donde los avisos comenzaron a las 20:00 horas del sábado 31 de octubre y se prolongan hasta las 23:59 horas de este domingo.
En el caso del área metropolitana tinerfeña, también se contemplan acumulaciones de 60 milímetros en 12 horas, aunque este fenómeno figura con nivel de peligro bajo.
Además, se mantienen avisos amarillos por lluvias en otras zonas del Archipiélago:
- Norte de Tenerife: hasta 20 mm en una hora.
- Este de La Palma: hasta 20 mm en una hora.
- La Gomera y El Hierro: hasta 15 mm en una hora.
- Norte de Gran Canaria: hasta 15 mm en una hora.
- Este, sur y oeste de Tenerife: hasta 15 mm en una hora.
En las zonas afectadas también se contemplan avisos por tormentas, con probabilidades de entre el 40% y el 70%.
Qué instalaciones cierran en Tenerife por la alerta por lluvias
Ante estas previsiones, el Cabildo ha ordenado el cierre de los senderos y pistas forestales del Parque Rural de Anaga, una de las zonas donde las precipitaciones podrían ser especialmente intensas.
La medida incluye también el cierre de varias instalaciones insulares mientras permanezca vigente la declaración:
- Estadio Heliodoro Rodríguez López.
- Pabellón Santiago Martín.
- Recinto Ferial de Tenerife.
- Auditorio de Tenerife.
La resolución insta, además, a las consejerías insulares a cerrar las instalaciones culturales, deportivas y de pública concurrencia situadas en el área metropolitana cuando su actividad implique desplazamientos entre municipios.
La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha señalado que estas actuaciones responden a un criterio preventivo y ha pedido a la población que evite desplazamientos innecesarios, extreme las precauciones y siga las indicaciones oficiales.
Tenerife y La Palma, en alerta; otras Islas, en prealerta
Por su parte, la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la alerta por lluvias desde las 00:00 horas de este domingo en el área metropolitana de Tenerife y en las cumbres y vertiente oeste de La Palma.
La decisión se ha adoptado en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), teniendo en cuenta la información facilitada por Aemet y otras fuentes disponibles.
En el resto de Tenerife y La Palma, así como en El Hierro, La Gomera y Gran Canaria, se mantiene la situación de prealerta.
En estas zonas podrán registrarse precipitaciones de 15 litros por metro cuadrado en una hora, con chubascos de distribución irregular y, en general, poco persistentes.
Las lluvias podrían prolongarse hasta el martes
La inestabilidad meteorológica continuará durante el lunes 2 de noviembre en las cuatro Islas occidentales, donde las precipitaciones podrán alcanzar o superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora.
Según el Gobierno de Canarias, este episodio podría prolongarse hasta las primeras horas del martes 3 de noviembre.
En Gran Canaria, la mayor probabilidad de precipitaciones se concentra durante este domingo, mientras que no se espera, en principio, una extensión significativa de las lluvias hacia Lanzarote y Fuerteventura.
La Dirección General de Emergencias advierte de que existe incertidumbre sobre la localización, intensidad y persistencia de las precipitaciones, por lo que las previsiones podrían modificarse durante las próximas horas.
Recomendaciones ante el riesgo de inundaciones
El Cabildo de Tenerife ha recomendado a los ayuntamientos activar sus respectivos planes municipales de emergencia y revisar las infraestructuras que puedan verse afectadas por las precipitaciones.
Entre las actuaciones preventivas figuran la revisión del alcantarillado, los muros de contención, los taludes y las redes eléctricas, además de la vigilancia de los cauces de los barrancos y las zonas susceptibles de inundación.
Ante la posibilidad de crecidas rápidas, se recomienda a la ciudadanía:
- Evitar los desplazamientos innecesarios.
- No atravesar barrancos ni zonas inundadas.
- Extremar la precaución al circular por carretera.
- Alejarse de cauces y zonas susceptibles de inundación.
- Seguir las indicaciones de Protección Civil y los organismos oficiales.
El Gobierno de Canarias continuará realizando un seguimiento de la situación meteorológica y actualizará las declaraciones de alerta y prealerta si la evolución del episodio lo requiere.