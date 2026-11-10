El 8 de septiembre de 1949, una explosión en el polvorín militar de Valle Tabares, en La Laguna, acabó con la vida de 15 personas y obligó a desalojar un barrio cercano. El estallido se escuchó incluso en Santa Cruz de Tenerife y dejó importantes daños materiales. Más de siete décadas después, aquella tragedia continúa presente en la memoria de los vecinos y en los documentos que reconstruyen uno de los episodios más graves de la posguerra en la Isla.
Eran poco menos de las dos de la tarde cuando una potente explosión sacudió las instalaciones militares situadas en Valle Tabares. La detonación fue tan intensa que pudo sentirse a varios kilómetros de distancia y una columna de humo se elevó sobre el lugar.
Así lo recogió DIARIO DE AVISOS en su crónica del suceso La información describía cómo la explosión había alcanzado incluso a la capital tinerfeña, desde donde pudo observarse el humo que salía de las instalaciones militares.
El balance final fue de 15 fallecidos, entre militares y civiles,. La cifra quedó recogida años después en la documentación oficial del Ayuntamiento de La Laguna.
Una explosión que alcanzó las viviendas de La Candelaria
El polvorín de Tabares era una instalación del Ejército dedicada al almacenamiento de municiones y material explosivo. Se encontraba en un valle situado a unos siete kilómetros del casco histórico de La Laguna, en una zona de complicada orografía.
El destacamento militar encargado de custodiar las instalaciones estaba compuesto por 32 efectivos, según la información histórica recopilada por El Día en septiembre de 2024.
La magnitud de la explosión provocó graves daños en el recinto y afectó también a viviendas próximas. La onda expansiva alcanzó el barrio de La Candelaria, en La Cuesta, situado aproximadamente a dos kilómetros del polvorín.
La situación obligó a desalojar el barrio como medida de seguridad. Los vecinos tuvieron que abandonar sus viviendas mientras se afrontaban las consecuencias del estallido.
La cifra de víctimas mortales no pudo establecerse inmediatamente. Según la reconstrucción periodística publicada en 2024, algunos fallecidos quedaron atrapados entre los escombros y el balance definitivo tardó varios días en concretarse.
Entre los muertos había principalmente militares, aunque también perdieron la vida civiles. La documentación municipal no detalla sus identidades ni establece cuántos pertenecían a cada colectivo.
La explosión dejó además una enorme abertura en la montaña donde se encontraba el acuartelamiento, una de las huellas físicas más reconocibles del desastre. Todavía en 2018, el Ayuntamiento de La Laguna señalaba que las consecuencias podían observarse en el terreno.
Un documento de 1955 revela los daños que dejó la tragedia
La explosión de Valle Tabares también quedó reflejada en documentación oficial publicada varios años después. Uno de los testimonios administrativos más relevantes aparece en el Boletín Oficial del Estado del 21 de septiembre de 1955, que recoge una reclamación presentada por Saturnino Rodríguez Castillo, teniente de Artillería y jefe de los polvorines de Tabares.
El militar había perdido mobiliario y otros efectos personales como consecuencia de la explosión del 8 de septiembre de 1949. Según el expediente, los daños fueron valorados en 42.990 pesetas, una cantidad por la que Rodríguez Castillo solicitó una indemnización al Ministerio del Ejército. La petición fue rechazada inicialmente, lo que llevó al teniente a presentar varios recursos administrativos.
El asunto terminó llegando al Consejo de Ministros, que declaró improcedente el recurso de agravios presentado por el militar. La resolución no entró a reconocer su derecho a cobrar la indemnización, al considerar que esa reclamación económica no podía resolverse mediante dicho procedimiento.
El documento constituye una prueba oficial de las pérdidas materiales ocasionadas por la explosión y de las gestiones que continuaron años después de la tragedia.
El recuerdo de las víctimas llegó al Ayuntamiento 69 años después
La historia de Valle Tabares volvió a la actualidad institucional en octubre de 2018, cuando el Ayuntamiento de La Laguna abordó una propuesta para recuperar la memoria de los fallecidos.
La iniciativa partió de la entonces concejala de Unid@s se Puede, Fátima González, y planteaba la celebración de actos conmemorativos durante 2019, coincidiendo con el 70 aniversario de la explosión.
El texto municipal destacaba que lo ocurrido había permanecido en la memoria colectiva de los habitantes de Valle Tabares y del barrio de La Candelaria. También subrayaba que los recuerdos no se habían limitado a quienes presenciaron el desastre, sino que habían pasado a sus descendientes mediante los relatos familiares.
La propuesta defendía la necesidad de recuperar los testimonios de los supervivientes y establecer elementos conmemorativos, como placas, para recordar a las víctimas. El 11 de octubre de 2018, el pleno municipal aprobó la moción por unanimidad de los 27 miembros presentes, aunque no llegaron a llevarse a cabo.
El Ejército ha seguido recordando a los fallecidos
El homenaje institucional a las víctimas también ha tenido continuidad en el ámbito militar. El Ejército de Tierra publicó en noviembre de 2020 una información sobre un acto conmemorativo celebrado en el cementerio de Santa Lastenia, en Santa Cruz de Tenerife.
Durante la ceremonia, representantes de la Agrupación de Apoyo Logístico número 81 depositaron una corona de laurel en la tumba de los militares fallecidos en acto de servicio durante la explosión de 1949. El homenaje volvió a repetirse en noviembre de 2021, cuando el Ejército recordó expresamente a los fallecidos en el polvorín de Tabares. Se trata de uno de los pocos testimonios oficiales que mantienen una referencia directa a la tragedia.
¿Qué provocó la explosión de Valle Tabares?
Pese a la documentación existente sobre las víctimas, los daños y los homenajes posteriores, el origen exacto de la explosión sigue sin quedar esclarecido en las fuentes consultadas. No se ha localizado un informe militar o judicial de la época que permita determinar con seguridad qué desencadenó la detonación.
Por tanto, no sería riguroso atribuirla a una negligencia, un problema de almacenamiento de municiones o cualquier otra circunstancia sin documentación que lo respalde. El antiguo recinto militar continuó vinculado al Ejército durante décadas y terminó abandonado en los años noventa. En septiembre de 2024 volvió a aparecer en la actualidad cuando el Ministerio de Defensa lo ofreció, junto a otras instalaciones militares, como posible espacio para la acogida de menores migrantes. Las imágenes difundidas entonces mostraban edificios deteriorados y parcialmente invadidos por la vegetación.