Cáritas atiende a 186 personas por alcoholismo en Tenerife: la mitad presenta problemas de salud mental

Cáritas Diocesana de Tenerife ha atendido a 186 personas con trastornos relacionados con el consumo de alcohol y a 97 familias en lo que va de 2026. Según el último informe del Proyecto Drago, presentado con motivo del Día Mundial Sin Alcohol, el 43% de los pacientes ha recibido el alta terapéutica, mientras que otro 42% continúa en tratamiento.
El documento, difundido este viernes 13 de noviembre, también revela la importancia del consumo temprano. Entre las mujeres atendidas, el 53% comenzó a beber entre los 14 y los 16 años, mientras que entre los hombres las edades de inicio más frecuentes son los 15 y los 16 años.
Estos datos corresponden a las personas que reciben asistencia en el Proyecto Drago y no representan al conjunto de la población de Tenerife.
El programa, que cumple 28 años de actividad, está integrado en la Red de Drogodependencias del Gobierno de Canarias y ofrece atención especializada para la desintoxicación, deshabituación y rehabilitación de personas con problemas relacionados con el alcohol.
Aumenta la presencia de mujeres en los tratamientos por alcoholismo
Uno de los cambios que identifica Cáritas es la evolución del perfil de las personas que solicitan ayuda.
Los hombres continúan siendo mayoría, con el 60% de los pacientes, aunque las mujeres ya representan aproximadamente el 40% de las personas atendidas.
Desde el Proyecto Drago consideran que esta evolución puede estar relacionada con una mayor disposición de las mujeres a solicitar tratamiento y con una reducción del sentimiento de culpa asociado al alcoholismo femenino.
También existen diferencias de edad. Entre los hombres, el grupo más numeroso tiene entre 56 y 65 años, con un 34% del total masculino. En las mujeres predominan las edades comprendidas entre los 46 y los 55 años, que representan el 35,2% de las pacientes.
La edad de inicio del consumo es otro de los aspectos destacados. Entre los hombres atendidos, los 15 años constituyen la edad de inicio más frecuente, con un 22,2%. En las mujeres son los 16 años, con un 23,5%.
Más de la mitad presenta otro trastorno de salud mental
El informe señala que el 51% de las personas atendidas presenta patología dual, es decir, un trastorno relacionado con el consumo de sustancias que coincide con otro problema de salud mental.
Las mujeres representan 32 puntos porcentuales del total de pacientes con esta condición, frente a los 19 puntos correspondientes a los hombres.
Entre los trastornos psiquiátricos identificados en este grupo destacan los afectivos, con un 34%, y los de ansiedad, con un 22,5%. Los trastornos por uso de sustancias representan otro 16%.
El consumo de alcohol también aparece asociado al de otras drogas. Según los datos facilitados por Cáritas, un 45,6% consume tabaco y un 14,2% cocaína. Por el contrario, el 26,5% no consume otras sustancias.
En cuanto a las complicaciones físicas, las enfermedades digestivas figuran entre las más frecuentes, especialmente las relacionadas con el hígado y el intestino.
La falta de apoyo familiar y la exclusión social dificultan la recuperación
El Proyecto Drago también analiza las circunstancias personales y económicas de quienes acuden al tratamiento.
El 50,6% de los pacientes se encuentra laboralmente inactivo. De ese porcentaje, un 24,7% está desempleado y un 25,9% corresponde a personas jubiladas o con alguna discapacidad que impide trabajar.
Además, solo el 58% cuenta con apoyo familiar o de amistades, mientras que el 18% se encuentra en situación de exclusión social.
“Desgraciadamente, son muchos más los que se encuentran en esta situación de extrema vulnerabilidad sin pedir ayuda; lo vemos en nuestras calles y plazas, por ello es mucho más complicado dejar de beber en estas condiciones”, advierten desde el programa.
Otro dato del informe muestra que el 53,7% de los pacientes tiene un familiar de primer grado con antecedentes de trastornos relacionados con el consumo de alcohol.
Los servicios sanitarios constituyen la principal vía de derivación al proyecto, con un 31,5% de los casos. Les siguen las familias, con un 21%, y los servicios legales, con un 14,2%.
El 43% de los pacientes consigue el alta terapéutica
En cuanto a los resultados, Cáritas informa de que el 43% de las personas atendidas ha recibido el alta terapéutica, mientras que el 42% continúa su proceso de tratamiento.
Uno de los testimonios recogidos es el de Andrés, paciente del Proyecto Drago, que relata cómo el consumo de alcohol terminó condicionando todos los aspectos de su vida.
“Durante muchos años, mi vida se redujo a una sola obsesión: la siguiente copa”, explica.
El paciente recuerda que reconocer que necesitaba ayuda fue el paso decisivo para iniciar su recuperación.
“La sobriedad no borró los problemas mágicamente, pero me devolvió las herramientas para enfrentarlos”, afirma.
Andrés destaca que uno de los principales cambios ha sido recuperar la confianza de sus familiares y amistades.
“He vuelto a nacer, y esta vez, elijo estar completamente presente para vivir mi propia vida”, concluye.
El Proyecto Drago comenzó su actividad en 1998 y dispone de un equipo especializado en atención médica, psicológica y social. Según la información oficial de Cáritas Tenerife, se puede contactar con el servicio mediante el teléfono 922 230 827 o el correo drago@caritastenerife.org.