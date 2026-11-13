Aparatoso vuelco de un coche en la TF-5: tres personas heridas

Un aparatoso accidente de tráfico en la autopista TF-5, a su paso por el municipio de Santa Cruz de Tenerife, ha dejado este viernes, 13 de noviembre, a dos mujeres heridas y un hombre atendido por los servicios sanitarios, después de que un vehículo volcara en la vía.
Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, el incidente se produjo sobre las 19.06 horas, momento en el que la sala operativa recibió una alerta que informaba del vuelco de un turismo.
Tras recibir el aviso, el 112 activó un dispositivo de emergencias en el que participaron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, el Servicio de Urgencias Canario (SUC), la Policía Local, la Guardia Civil y el Servicio de Conservación de Carreteras.
Dos mujeres trasladadas a centros hospitalarios
El SUC movilizó hasta el lugar una ambulancia medicalizada y dos ambulancias de soporte vital básico para asistir a las personas afectadas por el accidente.
Una mujer de 47 años presentaba lesiones de carácter moderado, salvo complicaciones, por lo que fue trasladada en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
Asimismo, una joven de 21 años sufrió lesiones de carácter leve, salvo complicaciones, y fue evacuada al Hospital San Juan de Dios.
Los sanitarios también atendieron en el lugar del accidente a un hombre de 25 años, sin que se haya informado de su traslado a un centro hospitalario.
Intervención de los bomberos en la TF-5
Los efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife desplazados hasta la zona se encargaron de asegurar el vehículo volcado y colaboraron con el resto de los recursos de emergencia que intervenían en el operativo.
Por su parte, agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil acudieron al lugar del siniestro y realizaron el correspondiente atestado para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.
También intervino el Servicio de Conservación de Carreteras.