El negocio de las “armas fantasma” en Canarias: así llegaban a manos de los narcos y así los ha detenido la Guardia Civil

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a suministrar armas de fuego y municiones a grupos de narcotráfico asentados en Canarias. La operación, denominada TERMINALES, se ha saldado con cuatro detenidos, dos personas investigadas y la intervención de nueve armas de fuego, entre ellas varias conocidas como «armas fantasma», que carecen de números de serie y marcas identificativas.
La investigación, desarrollada durante más de un año y con ramificaciones internacionales, ha permitido descubrir una red que presuntamente introducía armamento en el Archipiélago desde la Península. Los agentes también han intervenido 15.000 euros en efectivo, un kilo de cocaína y un vehículo equipado con un sofisticado doble fondo para ocultar mercancía.
Los cuatro arrestados, residentes en Canarias y con edades comprendidas entre los 35 y los 46 años, cuentan con antecedentes penales. Uno de ellos ha ingresado en prisión por decisión judicial.
El hallazgo en un aeropuerto que destapó la trama de armas en Canarias
El origen de la investigación se remonta a octubre de 2025, cuando la Guardia Civil interceptó en el aeropuerto de Vigo, en Pontevedra, un cargamento de armas de fuego y municiones que una persona pretendía trasladar a Canarias.
El armamento estaba cuidadosamente oculto para evitar su detección durante el transporte aéreo. Los agentes detuvieron al responsable del envío y comenzaron a investigar su procedencia.
Las pesquisas de los especialistas en tráfico de armas del Servicio de Información de la Guardia Civil permitieron descubrir que varias pistolas habían sido fabricadas ilegalmente en el extranjero, utilizando componentes esenciales de diferentes procedencias.
Se trataba de las denominadas «armas fantasma», pistolas ensambladas sin números de serie ni marcajes identificativos, lo que dificulta considerablemente su rastreo.
Los investigadores también determinaron que el primer detenido actuaba como un mulero: una persona contratada para transportar mercancía ilegal a cambio de dinero.
Las gestiones permitieron identificar a quien presuntamente lo había contratado, que fue detenido días después en Las Palmas de Gran Canaria.
Una organización internacional que utilizaba comunicaciones encriptadas
El análisis de la documentación intervenida a los dos primeros arrestados permitió ampliar la investigación.
La Guardia Civil contó con la colaboración de Europol y desarrolló intercambios de información con autoridades de Italia, Francia y Portugal para seguir el rastro de las armas.
Estas gestiones permitieron establecer que los detenidos formaban presuntamente parte de una organización de mayor entidad, dedicada a adquirir armas y municiones en el extranjero para introducirlas posteriormente en Canarias desde la Península.
El destino del armamento eran, según los investigadores, las organizaciones de narcotráfico que operan en las Islas.
Para coordinar sus actividades, los integrantes del grupo utilizaban aplicaciones de mensajería encriptada.
Tras varios meses de investigaciones, los agentes consiguieron identificar y localizar a los presuntos responsables de la organización.
A finales de octubre de 2026 se practicaron otras dos detenciones en Fuerteventura y La Gomera, con las que la Guardia Civil dio por desarticulado el grupo.
Armas, cocaína y un coche con doble fondo: todo lo intervenido
Durante la operación TERMINALES se han practicado seis entradas y registros, en los que los investigadores han intervenido:
- Ocho armas cortas: siete pistolas y un revólver.
- Un rifle y un silenciador.
- 500 cartuchos de diferentes calibres.
- 15.000 euros en efectivo.
- Un kilogramo de cocaína.
- Material para la adulteración y distribución de estupefacientes.
- Un vehículo equipado con un sofisticado doble fondo, conocido como caleta, para transportar armas y drogas.
- Documentación y dispositivos electrónicos pendientes de análisis.
El vehículo intervenido contaba con un compartimento oculto diseñado para transportar mercancía sin que resultara visible a simple vista.
A los cuatro detenidos se les atribuyen presuntos delitos de integración en grupo criminal, tráfico ilícito y depósito de armas y municiones, y tráfico de drogas.
La investigación ha sido dirigida por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vigo, plaza 4, que ha acordado el ingreso en prisión de uno de los arrestados.
La operación forma parte del Plan Integral para el Control de las Armas de Fuego (PICAF) de la Guardia Civil, destinado a detectar y neutralizar las redes de distribución ilegal de armamento.