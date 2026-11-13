Localizan un mechón de pelo de Airam Concepción, el joven desaparecido hace casi nueves meses en La Palma

La familia de Airam Concepción Afonso, el joven desaparecido en La Palma desde el pasado 16 de febrero, ha revelado este viernes un nuevo hallazgo en su búsqueda. Un informe elaborado por un laboratorio privado señala una coincidencia genética del 99,9% con la familia en un mechón de pelo encontrado el 13 de septiembre en el entorno de la Montaña de la Breña.
Los padres del joven, Mercedes Afonso y Fran Concepción, han dado a conocer los resultados durante una rueda de prensa celebrada este viernes, 13 de noviembre, en El Paso, cuando se cumplen casi nueve meses desde su desaparición.
La familia considera el hallazgo una posible «prueba de vida» y mantiene su hipótesis de que Airam continúa en la Isla, escondido tras haber sufrido lo que describen como un episodio de «colapso autista». Sin embargo, el resultado comunicado no permite confirmar que el joven siga vivo ni establecer cuándo quedó el cabello en ese lugar.
El hallazgo de un mechón de pelo en la Montaña de la Breña
El descubrimiento se produjo el pasado 13 de septiembre, durante una de las numerosas batidas que la familia continúa realizando por diferentes puntos de La Palma.
Según han explicado sus padres, las labores de búsqueda se han mantenido activas desde febrero, siguiendo posibles avistamientos y otros indicios que podrían ayudar a determinar el paradero del joven.
En este tiempo han recibido testimonios de personas que aseguran haberlo visto y han seguido dos rastros detectados por perros.
La familia acostumbra a recorrer los lugares señalados para comprobar si existen elementos que permitan avanzar en la investigación.
Fue durante una de estas búsquedas cuando Fran Concepción, padre de Airam, encontró un mechón de pelo en unos caminos que descienden desde El Paso por la zona de San Isidro hasta las inmediaciones de la Montaña de la Breña.
El padre fotografió el hallazgo, tal y como acostumbra a hacer con los indicios que localiza durante los rastreos.
Posteriormente, la familia recurrió a un laboratorio privado para analizar el cabello. Según los resultados que ha presentado este viernes, el estudio determinó una coincidencia genética del 99,9% con la familia.
Por el momento, no se han difundido los detalles técnicos del análisis que permitan precisar el alcance de ese porcentaje. Tampoco consta una confirmación independiente por parte de los investigadores oficiales.
La familia de Airam mantiene la esperanza de encontrarlo con vida
El resultado ha reforzado la hipótesis que los padres del joven han defendido desde su desaparición. Mercedes Afonso y Fran Concepción consideran que su hijo pudo sufrir un episodio de desregulación relacionado con el autismo, tras el cual habría decidido alejarse de las personas y permanecer escondido.
Esta interpretación, que la familia describe como una posible «fuga autista», no ha sido confirmada como explicación de la desaparición.
Los padres mantienen que Airam podría continuar en algún lugar de La Palma y han vuelto a solicitar la colaboración ciudadana para intentar localizarlo.
El hallazgo del cabello supone para ellos un nuevo motivo para continuar las búsquedas, aunque todavía no permite determinar dónde se encuentra el joven.
Casi nueve meses sin noticias de Airam Concepción
Airam, que actualmente tiene 21 años, desapareció el 16 de febrero de 2026, coincidiendo con la celebración de Los Indianos en Santa Cruz de La Palma.
Aquel día fue captado por cámaras de seguridad cuando bajaba de una guagua en la capital palmera. Posteriormente, su teléfono móvil emitió su última señal conocida en el entorno de Los Cancajos, en Breña Baja.
Durante las primeras semanas, los equipos de emergencia desplegaron dispositivos de búsqueda en distintos puntos de la Isla, tanto en tierra como en el mar. Entre los objetos encontrados figuraba una mochila localizada cerca de la costa. También aparecieron unos pantalones vaqueros que se relacionaron con la ropa que llevaba el joven.
Sin embargo, ninguno de estos hallazgos permitió esclarecer qué había sucedido. La familia ha mantenido durante estos meses sus propios rastreos, atendiendo a testimonios sobre posibles avistamientos y recorriendo zonas naturales de la Isla.
Ahora, el resultado del análisis del mechón de pelo abre una nueva línea de interés para la familia.
Mientras continúa sin conocerse el paradero de Airam, sus allegados insisten en que cualquier información sobre posibles avistamientos puede resultar importante.
La familia ha pedido anteriormente que, si alguien cree reconocerlo, evite acercarse bruscamente y comunique su ubicación a los servicios de emergencia, llamando al 112 o a la Guardia Civil, al 062.