Localizan a Daniel, el joven de 25 años que estaba desaparecido en Canarias desde septiembre

La Policía Nacional ha confirmado la localización de Daniel O.C., el joven de 25 años que permanecía desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria desde el pasado 3 de septiembre de 2026. Su paradero se desconocía desde hacía más de dos meses y las autoridades habían solicitado recientemente la colaboración ciudadana para encontrarlo.
El aviso de búsqueda se había difundido este jueves, 12 de noviembre, después de que la Policía Nacional facilitara información sobre su desaparición y sus características físicas.
Según los datos publicados por las autoridades, Daniel es de complexión delgada, tiene los ojos marrones y el pelo negro y liso. También se había informado de que mide aproximadamente 1,80 metros. europapress.es
La desaparición del joven había motivado la difusión de un llamamiento público para recabar información que permitiera dar con su paradero.
Finalmente, la Policía Nacional ha comunicado que Daniel ha sido localizado, aunque por el momento no han trascendido detalles sobre las circunstancias del hallazgo ni sobre su estado de salud.
Con esta actualización, queda sin efecto el llamamiento ciudadano para localizar al joven.