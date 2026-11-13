La RFEF sanciona a tres jugadores del Tenerife-Andorra y aplaza la decisión sobre Owono

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha dado a conocer este viernes las sanciones correspondientes al encuentro entre el CD Tenerife y el FC Andorra, marcado por la trágica jugada que terminó provocando el fallecimiento de Jesús de Miguel. Sin embargo, el organismo federativo ha decidido dejar pendiente la resolución sobre Jesús Owono, el portero involucrado en el golpe, debido a la gravedad y las circunstancias excepcionales del caso.
La Federación sí ha confirmado los castigos al resto de futbolistas que tenían asuntos disciplinarios pendientes tras el partido disputado en el Heliodoro Rodríguez López.
En el caso del CD Tenerife, Dani Martín deberá cumplir un encuentro de suspensión después de haber sido expulsado por doble tarjeta amarilla. El jugador blanquiazul se perderá, por tanto, el compromiso de este domingo frente al Ceuta, correspondiente a la decimocuarta jornada de Segunda División.
Por parte del Andorra, Lautaro de León también ha recibido un partido de sanción tras su expulsión por doble amonestación, mientras que Efe Akman deberá cumplir idéntico castigo al haber acumulado cinco tarjetas amarillas.
Ambos futbolistas estarán ausentes en el enfrentamiento que el conjunto del Principado disputará este sábado ante el Almería. La comunicación de estas resoluciones llega apenas un día antes del encuentro, después de varios días de incertidumbre sobre su disponibilidad.
La sanción a Jesús Owono sigue pendiente
La principal incógnita continúa siendo la decisión que adoptará el Comité de Disciplina respecto a Jesús Owono, cuya situación permanece sin resolver tras el fallecimiento de Jesús de Miguel.
El portero del Andorra sigue apartado de la dinámica del equipo mientras intenta asimilar emocionalmente lo sucedido en el Heliodoro Rodríguez López.
La normativa disciplinaria de la Federación contempla sanciones de entre cuatro y doce partidos para las agresiones, aunque determinadas circunstancias pueden elevar el castigo hasta los quince encuentros.
Además, dada la excepcional gravedad de lo ocurrido, entre las posibilidades que se plantean figura incluso la retirada de la licencia federativa, una medida reservada para los supuestos de mayor gravedad.
Por el momento, no existe una resolución definitiva sobre Owono, mientras que los demás futbolistas sancionados ya conocen los encuentros en los que deberán cumplir sus respectivos castigos.