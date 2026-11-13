El CD Tenerife prepara un homenaje a Jesús de Miguel este domingo y pide ayuda a su afición: “Te necesitamos”

El CD Tenerife ha realizado un llamamiento a sus aficionados para participar este domingo, 15 de noviembre, en un nuevo homenaje a Jesús de Miguel, fallecido el pasado 3 de noviembre. El club blanquiazul ha anunciado una iniciativa especial en el estadio Heliodoro Rodríguez López, en colaboración con el Frente Blanquiazul, que tendrá lugar durante el minuto 9 del partido.
La entidad quiere que el regreso al estadio esté marcado por el recuerdo al delantero y ha pedido la implicación de los seguidores para convertir la jornada en una muestra colectiva de cariño hacia el futbolista.
“Te necesitamos, afición”, comienza el mensaje difundido por el club a través de sus redes sociales.
El homenaje a Jesús de Miguel en el minuto 9
La iniciativa, organizada con la colaboración del Frente Blanquiazul, consistirá en levantar una cartulina durante el minuto 9 del encuentro, en referencia al dorsal que lucía Jesús de Miguel.
Según ha explicado el CD Tenerife, los seguidores que ocupen la grada de Popular Baja encontrarán una cartulina en sus asientos, que deberán levantar cuando llegue ese momento del partido.
El club ha solicitado la participación de los aficionados para que el homenaje esté a la altura del recuerdo que dejó el delantero entre sus compañeros y seguidores.
“Este domingo volveremos al Heliodoro envueltos en un mar de sentimientos y emociones”, señala la entidad en su comunicado.
El mensaje también invita a transformar el dolor por la pérdida del jugador en una demostración de unidad: “Hagamos que el dolor y la tristeza se transformen en un profundo sentimiento de orgullo blanquiazul”.
Un nuevo regreso al Heliodoro marcado por el recuerdo
El homenaje se producirá después de las numerosas muestras de cariño que ha recibido Jesús de Miguel desde su fallecimiento.
El pasado 3 de noviembre, aficionados blanquiazules se concentraron en la puerta 9 del Heliodoro para recordar al delantero, depositando flores, camisetas y mensajes de despedida.
Posteriormente, el sábado 7 de noviembre, el estadio acogió un acto de homenaje abierto a toda la afición, convocado por el CD Tenerife.
El recuerdo también se extendió al fútbol español. La Real Federación Española de Fútbol, LaLiga y Liga F acordaron realizar distintos homenajes durante los encuentros disputados entre el 6 y el 9 de noviembre, incluidas interrupciones en el minuto 9.
Ahora, el tinerfeñismo volverá a rendir homenaje a Jesús de Miguel en su propio estadio, esta vez mediante una iniciativa en las gradas que pretende mantener presente su recuerdo.
“Brindemos el homenaje que nuestro querido Jesús de Miguel se merece”, concluye el mensaje del CD Tenerife.