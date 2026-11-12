La familia de Jesús de Miguel agradece todo el apoyo recibido: “Nos ha emocionado mucho”

La familia de Jesús de Miguel Alameda ha confirmado este jueves, 12 de noviembre, que ya ha recibido las donaciones procedentes de la campaña solidaria impulsada por el futbolista Fran Sol tras el fallecimiento del delantero del CD Tenerife. A través de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), sus familiares han difundido un mensaje de agradecimiento por las numerosas muestras de cariño y solidaridad recibidas.
El comunicado llega después de la importante respuesta que ha tenido la iniciativa de recaudación de fondos, puesta en marcha el pasado 3 de noviembre y que permanece abierta para quienes deseen seguir colaborando.
“Queremos agradecer de corazón todas las muestras de cariño y solidaridad que hemos recibido. Nos ha emocionado mucho ver la cantidad de personas que os habéis volcado con esta iniciativa”, expresa la familia.
La familia de Jesús de Miguel agradece la solidaridad recibida
En el escrito difundido a través de AFE, los familiares del futbolista confirman que las aportaciones económicas de la campaña ya han comenzado a llegar a sus destinatarios.
El mensaje dedica un reconocimiento especial a Fran Sol, delantero del Hércules CF y promotor de la iniciativa solidaria, así como a todas las personas que han contribuido económicamente o han ayudado a difundirla.
“Gracias especialmente a Fran Sol por poner en marcha este crowdfunding y, por supuesto, a todas las personas que habéis colaborado, compartido la iniciativa o nos habéis enviado mensajes de apoyo”, señala el comunicado.
Los familiares también han querido destacar el valor que han tenido las muestras de cercanía recibidas durante estos días.
“Cada gesto ha significado mucho para nosotros”, expresan, antes de reiterar su agradecimiento a quienes les han acompañado.
El mensaje concluye con unas palabras dirigidas a todas las personas que han participado en esta iniciativa: “Gracias por estar ahí, por vuestra solidaridad y por acompañarnos en estos momentos”.
La campaña de Fran Sol supera los 200.000 euros
La campaña de financiación colectiva, promovida por Fran Sol a través de GoFundMe, ha recibido una amplia respuesta tanto del mundo del fútbol como de particulares.
Según los datos que mostraba la plataforma este jueves, la recaudación superaba los 212.000 euros, con más de 5.200 aportaciones y un objetivo publicado de 300.000 euros. Estas cifras pueden continuar cambiando, puesto que la iniciativa sigue abierta.
La campaña fue creada el 3 de noviembre, el mismo día en que se confirmó el fallecimiento de Jesús de Miguel, a los 30 años.
Fran Sol explicó al ponerla en marcha que su intención era ofrecer una ayuda tangible a los seres queridos del delantero, más allá de los mensajes de apoyo en redes sociales.
En la presentación de la iniciativa reconoció que la ayuda económica no podría compensar la pérdida, pero esperaba que las aportaciones permitieran a la familia sentir el respaldo del mundo del fútbol. Cadena SER
La recaudación está destinada, según el texto publicado por su organizador, al hijo, la mujer y los padres de Jesús de Miguel.
La cantidad publicada en GoFundMe corresponde al total recaudado por la campaña y no debe confundirse con el importe efectivamente transferido a la familia, que no se detalla en el comunicado.
El recuerdo de Jesús de Miguel y el respaldo del fútbol
El comunicado familiar se produce nueve días después del fallecimiento del delantero del CD Tenerife, que murió el 3 de noviembre tras el choque sufrido durante el encuentro frente al FC Andorra en el estadio Heliodoro Rodríguez López.
Su muerte provocó numerosas muestras de condolencia en el fútbol español y entre los aficionados blanquiazules, que participaron en distintos actos de recuerdo y homenaje.
Entre las iniciativas de apoyo surgidas tras su fallecimiento destaca la campaña organizada por Fran Sol, a la que se han sumado futbolistas, representantes de clubes y aficionados.
Ahora, la familia ha querido dirigirse públicamente a quienes han contribuido a esa ayuda, sin hacer referencia a cantidades concretas recibidas ni a otros aspectos de su situación personal.
Su mensaje, canalizado a través de AFE, está centrado en el reconocimiento a las personas que han colaborado y en el agradecimiento por el cariño recibido.
La iniciativa solidaria continúa disponible en la plataforma GoFundMe bajo el nombre Familia Jesús de Miguel.