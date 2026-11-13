La RFEF sanciona con 12 partidos a Owono por la entrada que provocó la muerte de Jesús de Miguel

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha impuesto una sanción de 12 partidos de suspensión a Jesús Owono, portero del FC Andorra, por la dura entrada sobre el futbolista del CD Tenerife Jesús de Miguel, que falleció el pasado 3 de noviembre como consecuencia de las lesiones sufridas durante el encuentro entre ambos equipos en el estadio Heliodoro Rodríguez López.
Según adelanta la Cadena COPE, el organismo federativo ha decidido aplicar el máximo castigo previsto en el artículo del Código Disciplinario que regula las acciones violentas contra un adversario cuando estas ocasionan consecuencias lesivas de especial gravedad.
La decisión llega después de varios días de incertidumbre sobre el futuro deportivo del guardameta, cuya acción durante el partido correspondiente a la duodécima jornada de Segunda División terminó con la expulsión del futbolista y el posterior fallecimiento del delantero blanquiazul.
La RFEF aplica la máxima sanción a Owono
El castigo de 12 encuentros supone la aplicación del límite superior establecido en el artículo 102 del Código Disciplinario de la RFEF, que contempla suspensiones de entre cuatro y doce partidos para las acciones violentas durante el juego que provoquen daños o lesiones considerados graves.
En el acta arbitral del Tenerife-Andorra, el colegiado recogió que Owono había impactado bruscamente con la pierna elevada sobre un adversario, empleando una fuerza excesiva mientras ambos disputaban el balón.
La gravedad de las consecuencias de aquella acción ha sido determinante para que, según la información adelantada por la emisora, el órgano disciplinario haya optado por imponer la sanción más elevada prevista en dicho artículo.
¿Cuándo podría volver a jugar Jesús Owono?
De cumplirse los 12 partidos de suspensión, Jesús Owono podría regresar a la competición en la jornada 25 de Segunda División, prevista para el fin de semana del 7 de febrero de 2027.
En esa fecha, el FC Andorra tiene previsto visitar a la Real Sociedad B, un encuentro que podría marcar la vuelta del guardameta a los terrenos de juego, siempre que no se produzcan modificaciones en el cumplimiento de la sanción.
La decisión federativa supone un nuevo capítulo en el caso que ha conmocionado al fútbol español desde el fallecimiento de Jesús de Miguel.
La RFEF sanciona a otros tres jugadores
Por otro lado, la Federación también ha resuelto los expedientes disciplinarios pendientes correspondientes al encuentro entre el CD Tenerife y el FC Andorra.
En el caso del conjunto blanquiazul, Dani Martín ha recibido un partido de suspensión como consecuencia de su expulsión por doble tarjeta amarilla.
De esta manera, el guardameta del Tenerife no podrá disputar el encuentro de este domingo frente al Ceuta, correspondiente a la decimocuarta jornada de Segunda División.
La resolución llega después de que el Comité de Disciplina aplazara inicialmente la decisión sobre los incidentes ocurridos en el Heliodoro Rodríguez López, en un partido marcado por la tragedia que acabó con la vida de Jesús de Miguel a los 30 años.