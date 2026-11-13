La ULL no autoriza el acto del agitador ultraderechista Vito Quiles y solicita coordinación con las autoridades

La Universidad de La Laguna (ULL) ha confirmado este viernes, 13 de noviembre, que no ha autorizado el acto anunciado por Vito Quiles para el próximo lunes, 16 de noviembre, en la Facultad de Derecho. La institución académica ha advertido de que no permitirá utilizar sus edificios, instalaciones ni espacios universitarios para celebrar la convocatoria.
El Rectorado ha comunicado, además, que ha solicitado la coordinación con las autoridades competentes para proteger a la comunidad universitaria y garantizar el normal desarrollo de las actividades académicas durante esa jornada.
La decisión se produce después de que el Consejo de Estudiantes de la ULL expresara públicamente su rechazo al acto y pidiera al alumnado que no acudiera a la convocatoria ni participara en provocaciones.
La ULL no permitirá utilizar sus instalaciones para el acto
En un comunicado oficial difundido este viernes, la Universidad de La Laguna ha sido tajante respecto a la convocatoria prevista para el lunes.
“La Universidad de La Laguna no ha autorizado el acto anunciado para el lunes 16 de noviembre en la Facultad de Derecho y no permitirá el uso de sus edificios, instalaciones o espacios universitarios para su celebración”, señala la institución.
La ULL establece así que la convocatoria carece de autorización para desarrollarse dentro de sus instalaciones, incluidos los espacios universitarios.
La institución no ha concretado qué medidas se adoptarán si los convocantes intentan celebrar el acto pese a la falta de autorización.
El Rectorado pide coordinación con las autoridades
Ante la convocatoria, el Rectorado ha solicitado la colaboración de las autoridades competentes para garantizar la seguridad de estudiantes, profesores y personal universitario.
El objetivo, según recoge el comunicado, es proteger a la comunidad universitaria y asegurar el funcionamiento habitual de los centros.
La Universidad también ha anunciado que comunicará a través de sus canales oficiales cualquier medida que pueda afectar a la actividad de las facultades y demás instalaciones.
Por el momento, el comunicado no anuncia la suspensión de clases ni el cierre de ningún centro.
El Consejo de Estudiantes también rechaza la convocatoria
La posición del Rectorado se conoce después de que el Consejo de Estudiantes de la ULL (CEULL) manifestara su rechazo al acto convocado por Vito Quiles.
El órgano de representación estudiantil recordó que el anterior acto del comunicador, celebrado en noviembre de 2025, terminó con incidentes en el campus después de que la Universidad también hubiera denegado su autorización.
En su comunicado, el Consejo defendió la libertad de expresión, pero rechazó que se utilizara como justificación para difundir mensajes contrarios a los derechos humanos, la igualdad o la dignidad de las personas.
También pidió expresamente a los estudiantes que no acudieran a la convocatoria y que cualquier manifestación de rechazo se realizara de manera pacífica, cívica y respetuosa.
La Universidad de La Laguna mantiene que informará por sus canales oficiales de las decisiones que puedan afectar al funcionamiento de los centros el próximo lunes.