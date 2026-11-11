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Educación reanuda este jueves las clases presenciales en toda Canarias tras la borrasca Charles

La mejoría prevista del temporal permite recuperar la presencialidad en las tres islas donde se suspendieron las clases este miércoles
Ampliación del período de solicitud de becas para estudios de grado y máster por parte del Gobierno de Canarias
Durante la jornada del miércoles, la actividad lectiva se trasladó a la modalidad telemática en aquellas enseñanzas que lo permitían.
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La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha confirmado que las clases presenciales se reanudan este jueves, 12 de noviembre, en todos los centros educativos del Archipiélago, después de la suspensión preventiva aplicada este miércoles en Tenerife, La Palma y La Graciosa por las condiciones meteorológicas adversas asociadas a la borrasca Charles.

La decisión se adopta de acuerdo con las previsiones sobre la evolución del temporal, que ha afectado a las Islas durante la jornada del miércoles. De esta manera, los centros educativos de las tres islas recuperarán su actividad lectiva habitual, mientras que en el resto de Canarias se mantendrá la normalidad.

Vuelta a las aulas en Tenerife, La Palma y La Graciosa

La suspensión de las clases presenciales de este miércoles, 11 de noviembre, afectó a Tenerife, La Palma y La Graciosa, aunque las medidas se adoptaron por distintos motivos relacionados con la meteorología.

En La Palma, la Consejería de Educación decretó el paso a la enseñanza telemática ante la alerta máxima por viento. La medida buscaba evitar los desplazamientos de estudiantes, docentes y demás personal educativo durante las horas de mayor actividad en los centros.

En La Graciosa, la decisión estuvo motivada por la alerta por fenómenos costeros, debido a las condiciones adversas previstas en el litoral.

Por su parte, Tenerife se incorporó a la suspensión de la presencialidad ante el empeoramiento meteorológico previsto por el paso de la borrasca Charles y el riesgo asociado a las fuertes rachas de viento.

Durante la jornada del miércoles, la actividad lectiva se trasladó a la modalidad telemática en aquellas enseñanzas que lo permitían, siguiendo las medidas establecidas para este tipo de situaciones.

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