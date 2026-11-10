El BOE anuncia ayudas de hasta 9.000 euros al año para estudiantes: requisitos y cómo solicitarlas

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este martes, 10 de noviembre, una nueva convocatoria de ayudas de hasta 9.000 euros anuales para estudiantes que quieran acceder a la universidad. La iniciativa está dirigida a jóvenes con expedientes académicos excelentes y recursos económicos limitados. Las solicitudes podrán presentarse hasta el 15 de febrero de 2027.
Se trata de la décima convocatoria de los Premios al Mérito y Liderazgo de la Fundación Dádoris, una entidad privada sin ánimo de lucro que ofrece apoyo económico y acompañamiento académico a estudiantes que desean iniciar estudios superiores durante el curso 2027-2028.
Las ayudas están abiertas a jóvenes de toda España, incluidos los residentes en Canarias, siempre que cumplan los requisitos académicos y económicos establecidos por la organización.
Quién puede solicitar las ayudas de hasta 9.000 euros
La Fundación Dádoris establece dos condiciones principales para acceder a estas ayudas: contar con un expediente académico brillante y acreditar una situación económica familiar que dificulte el acceso a la universidad.
En concreto, los solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos:
- Expediente académico: tener una media de sobresaliente en Bachillerato, cursado en España.
- Estudios universitarios: acceder a una universidad española durante el curso 2027-2028.
- Situación económica: pertenecer a una familia cuyos ingresos no superen el umbral 1 de renta establecido para las becas del Ministerio de Educación.
Como referencia, la fundación señala que una familia de cuatro miembros no debe superar los 23.286 euros de ingresos anuales, de acuerdo con los umbrales que utiliza la convocatoria.
La entidad también contempla excepcionalmente solicitudes de universitarios que ya hayan comenzado sus estudios, mantengan resultados excelentes y sufran dificultades económicas sobrevenidas.
Qué gastos cubren las ayudas para estudiantes
El importe de estos premios dependerá de las necesidades particulares de cada estudiante, con un máximo de 9.000 euros por año académico.
La Fundación Dádoris explica que las cantidades habituales se sitúan entre los 3.000 y los 6.000 euros, aunque pueden alcanzar el límite establecido.
El dinero podrá destinarse a diferentes necesidades relacionadas con los estudios y la situación familiar, entre ellas:
- Transporte: hasta 1.000 euros cuando el estudiante reside en una provincia distinta a la de su familia.
- Material informático, conexión a internet y recursos digitales: hasta 1.500 euros para determinados conceptos.
- Cursos de idiomas: hasta 1.000 euros.
- Gastos de salud no cubiertos por la sanidad pública: hasta 1.500 euros para necesidades como odontología u óptica.
- Actividades culturales y de ocio: hasta 500 euros.
- Apoyo económico familiar: hasta 3.500 euros.
Estas cantidades corresponden a conceptos específicos de gasto y están sujetas al límite global de 9.000 euros por beneficiario.
Además, cada estudiante seleccionado contará con un tutor de la fundación, encargado de ofrecer orientación académica y profesional durante su formación universitaria.
Las ayudas son compatibles con las becas oficiales siempre que se destinen a gastos diferentes de los ya cubiertos por estas.
Cómo solicitar las ayudas y cuál es el plazo
El plazo de presentación de solicitudes comenzó el pasado 1 de noviembre y permanecerá abierto hasta el 15 de febrero de 2027, según recoge la convocatoria publicada en el BOE.
Las personas interesadas deberán cumplimentar el formulario electrónico disponible en la página oficial de la Fundación Dádoris:
Solicitar las ayudas de hasta 9.000 euros de la Fundación Dádoris
Para tramitar la solicitud será necesario aportar documentación que permita comprobar la situación académica y económica del estudiante.
Entre los documentos solicitados figuran el DNI o NIE, el certificado de empadronamiento colectivo, documentación de ingresos familiares, la declaración de la renta de 2025, las calificaciones de primero de Bachillerato y una carta de recomendación del profesorado.
Los estudiantes seleccionados deberán comprometerse a realizar 50 horas anuales de trabajo social, preferentemente en actividades educativas. También se les plantea el compromiso ético de ayudar en el futuro a otros jóvenes que atraviesen circunstancias similares.
Las personas beneficiarias podrán seguir optando a estas ayudas en cursos posteriores, siempre que mantengan un rendimiento académico excelente y continúe la situación de necesidad económica.
La información completa está disponible en la convocatoria de la Fundación Dádoris y en el anuncio publicado en el BOE.