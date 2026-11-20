El plan de adaptación de los centros educativos de Canarias al cambio climático ha permitido crear zonas de sombra en 428 de los 848 colegios e institutos de la red pública y ejecutar, o dejar en una fase avanzada, 31 techados de canchas deportivas.
Además, 141 centros participan en proyectos de naturalización y 120 cuentan con sistemas de monitorización de la temperatura interior, según los datos expuestos ayer en comisión parlamentaria por el director general de Infraestructuras y Equipamientos de la Consejería de Educación, Iván González.
La inversión supera los 36 millones de euros, frente a los 30 millones previstos inicialmente, y podría alcanzar los 40 millones antes de que termine el año. Los fondos proceden de recursos propios, aportaciones de los cabildos y financiación europea.
El plan se puso en marcha hace dos años y dos meses, después del episodio de altas temperaturas de octubre de 2023, que obligó a suspender las clases presenciales. Además de instalar zonas de sombra y cubrir instalaciones deportivas, contempla mejoras en fachadas, cubiertas y carpinterías, ventilación y climatización, así como la incorporación de energías renovables.
González valoró los resultados, aunque reconoció que todavía queda trabajo para que todos los centros estén preparados ante las altas temperaturas. La planificación prioriza las zonas del sur de las Islas, así como Fuerteventura y Lanzarote, por su mayor exposición al calor. Las actuaciones dependen también de la colaboración de otras administraciones. González destacó las aportaciones de los cabildos, pese a que las infraestructuras educativas no son competencia insular, y lamentó que el Estado haya dejado de aportar 42 millones anuales al plan.
Inversión educativa
El debate estuvo marcado por las discrepancias sobre los recursos destinados al área. CC, PP y ASG valoraron las actuaciones realizadas, al igual que Vox. PSOE y Nueva Canarias, en cambio, cuestionaron la dotación presupuestaria y advirtieron de que los fondos para infraestructuras educativas han ido menguando. Carmen Hernández (NC) y Marcos Hernández (PSOE) recordaron la dimisión del anterior responsable del área, que atribuyeron a la falta de recursos, y reclamaron que el Ejecutivo incremente la financiación durante el trámite de enmiendas a los presupuestos autonómicos.
González rechazó que las partidas hayan disminuido y afirmó que el presupuesto de 2027 contempla un incremento del 26%. También defendió que el gasto ejecutado supera en seis millones la previsión inicial.
En la misma comisión, el consejero de Educación, Poli Suárez, informó sobre el plan de choque para las infraestructuras educativas de la comarca sur de Tenerife, dotado con 82 millones de euros. De las 29 actuaciones previstas, once ya se han completado y otras nueve registran avances en su tramitación o en la ejecución de las obras. El programa incluye nueve nuevos centros y veinte ampliaciones o mejoras.