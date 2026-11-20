La Gerencia Municipal de Urbanismo ampliará excepcionalmente los horarios de cierre para los establecimientos de ocio nocturno y restauración con motivo de las celebraciones de las fiestas navideñas. La medida, firmada por la concejala, Zaida González, permitirá prolongar la actividad en una hora y media respecto al horario habitual en seis jornadas.
El calendario de ampliaciones responde a la demanda del sector servicios ante eventos como las cenas de empresa, Nochebuena, Fin de Año y la víspera de Reyes. Las fechas autorizadas son el viernes 31 de octubre, los viernes 11 y 18 de diciembre, el jueves 24 de diciembre (Nochebuena), el jueves 31 de diciembre (Nochevieja) de 2026 y el martes 5 de enero de 2027.
La resolución establece tres regímenes de ampliación en función de la actividad y la ubicación del establecimiento, manteniendo en todos los casos un margen adicional de 30 minutos exclusivos para el desalojo de clientes, periodo durante el cual queda prohibida cualquier actividad comercial, recreativa o emisión musical.
En este sentido, en régimen general, las discotecas, salas de baile y de fiesta con espectáculo retrasarán su cierre de las 06.00 a las 07.30 horas (con desalojo hasta las 08.00).
Las salas de conciertos cerrarán a las 06.30 horas, mientras que cafés teatro, cafés concierto y karaokes lo harán a las 05.00 horas. En restauración, los salones prolongarán su actividad hasta las 05.30 horas y los establecimientos turísticos de restauración hasta las 03.30 horas.
En cuanto al régimen especial (zonas turísticas), las discotecas y salas de fiesta podrán abrir hasta las 08.00 horas, mientras que cafés concierto y locales de restauración con actividad musical lo harán a las 05.30 horas, y los restaurantes y bares-cafetería a las 04.00 horas.
Por último, en régimen especialísimo (centros comerciales), los establecimientos ubicados en la Zona de Gran Afluencia Turística y suelo no residencial cerrarán a las 07.30 horas en el caso de discotecas y salas de baile, y a las 05.30 horas para cafés teatro y locales de restauración con música.
La normativa autonómica limita este tipo de ampliaciones excepcionales a un máximo de cinco ocasiones por año. Para acogerse a esta medida, los titulares deberán contar con licencia en vigor, presentar la correspondiente solicitud y abonar una tasa municipal de 131,20 euros por establecimiento.