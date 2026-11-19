Santa Cruz de Tenerife ya luce su alumbrado de Navidad de 2026. Miles de personas se congregaron este jueves, 19 de noviembre, en la plaza de la Candelaria para presenciar el tradicional encendido navideño, acompañado de un espectáculo musical protagonizado por Nia, St. Pedro, Sergio Rivero y Anaé. La capital ilumina desde esta noche sus calles con más de 2,3 millones de puntos LED.
El acto, organizado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a través de Fiestas, comenzó a las 19.30 horas y estuvo presentado por Elvis SanFiel. El encendido marca el inicio de una programación navideña que se prolongará hasta el próximo 6 de enero.
Miles de personas disfrutan del encendido de Navidad en Santa Cruz
La plaza de la Candelaria se convirtió este jueves en el escenario del espectáculo con el que Santa Cruz dio comienzo a las celebraciones navideñas.
La música fue una de las grandes protagonistas de la jornada, con las actuaciones de Nia, St. Pedro, Sergio Rivero y Anaé, cuatro artistas vinculados a Canarias que participaron en el evento.
Tras una obertura interpretada por un coro de voces blancas, llegó uno de los momentos centrales de la celebración: el encendido del alumbrado extraordinario.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, fue el encargado de accionar el interruptor acompañado por el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, y el responsable de Servicios Públicos, Carlos Tarife.
El encendido dio paso a la iluminación navideña instalada en distintos puntos de la capital, ante las miles de personas que acudieron a la plaza para seguir el espectáculo.
“Esta noche Santa Cruz vuelve a brillar encendiendo no solo nuestras calles, sino los recuerdos de todas las navidades que muchos de nosotros hemos vivido en nuestra ciudad”, manifestó Bermúdez durante la celebración.
El alcalde destacó que se trata de uno de los momentos más esperados del año por los vecinos de Santa Cruz.
Más de 2,3 millones de luces LED en 400 puntos de la ciudad
El alumbrado navideño de Santa Cruz de Tenerife cuenta este año con una inversión municipal de 1.483.818,95 euros, según los datos facilitados por el Ayuntamiento.
El dispositivo de iluminación incluye más de 2,3 millones de puntos LED, 2.191 motivos luminosos y más de 116.000 metros de guirnaldas, distribuidos en 400 ubicaciones de la ciudad.
El despliegue alcanza a los cinco distritos de la capital tinerfeña, con elementos decorativos instalados en calles, plazas y otros espacios públicos.
El concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, destacó la inversión realizada para el alumbrado y defendió que permite ofrecer “una iluminación a la altura de cualquier capital europea”.
Por su parte, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, invitó a los vecinos a recorrer las calles de Santa Cruz durante las próximas semanas para disfrutar de la decoración navideña y las actividades programadas.
La Navidad en Santa Cruz se prolongará hasta el 6 de enero
Con el encendido del alumbrado, la capital tinerfeña inicia su programación de Navidad y Reyes 2026-2027, que se extenderá hasta el 6 de enero.
El Ayuntamiento ha preparado cerca de un centenar de actividades repartidas por diferentes espacios de la ciudad, con propuestas musicales, culturales y de ocio familiar.
Entre los actos previstos figura la cabalgata de Papá Noel, además de actividades infantiles y otros espectáculos vinculados a las fiestas navideñas.
Los vecinos y visitantes pueden consultar las fechas, horarios y ubicaciones de los actos en la web oficial de Fiestas de Santa Cruz, así como en los perfiles institucionales del Ayuntamiento.
El encendido celebrado este jueves abre así varias semanas de actividades en una ciudad que ya cuenta con su iluminación navideña instalada y encendida.