Santa Cruz de Tenerife comienza la cuenta atrás para dar la bienvenida a la Navidad. Mañana, a las 19.30 horas, la plaza de la Candelaria acogerá el tradicional acto del encendido del alumbrado que, este año, está integrado por 2.191 motivos luminosos, 2,3 millones de puntos LED, 116.000 metros de guirnaldas y 77 elementos de suelo, distribuidos en 400 ubicaciones de los cinco distritos.
Para acompañar la magia de estas fechas el Ayuntamiento chicharrero ha preparado casi cien actividades que, además, traerán novedades, entre ellas la cabalgata de Papá Noel o el traslado del Gastro Navidad Market al charco de la plaza de España.
Bajo el lema Santa Cruz, ciudad de la Navidad, el alcalde, José Manuel Bermúdez, presentó ayer la programación “pensada para todos los públicos, en la que se ha apostado por formatos que han funcionado muy bien como el No fin de año infantil o La Banda de Los Copos, en la plaza del Cabildo”.
Por su parte, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, explicó que las actividades previstas son “una firme apuesta por la cultura, los espectáculos, el comercio y la gastronomía como motores de dinamización económica y social durante estas fechas”. Además, “se apostará por el talento local”, con artistas y formaciones musicales canarias que protagonizarán muchos de los actos.
En este sentido, avanzó que durante la fiesta del encendido navideño de mañana actuarán los cantantes Nia, St. Pedro, Sergio Rivero y Anaé. Mientras que en la de Fin de Año, en la plaza de España, participarán orquestas canarias y Pepe Benavente.
El programa contempla, además, los tradicionales conciertos de Los Fregolinos, Banda Militar, grupos folclóricos, el concierto Disney de Los Cantadores, el de Góspel y la entrega de premios del Concurso de Belenes, en la plaza de La Candelaria. Música acompañada del Mercado de Artesanos en la plaza de España, o del Gastro Navidad Market, que ampliará su extensión al trasladarse desde la Alameda del Duque hasta el charco de la plaza de España, junto al gran abeto de 30 metros de altura.
Otra novedad será la celebración de la primera cabalgata de Papá Noel, como ya adelantó DIARIO DE AVISOS. El desfile será el 22 de diciembre, a las 18.30 horas, con salida desde el parque García Sanabria en dirección a la plaza de España.
Por su parte, el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, detalló que “desplegamos una de las mayores campañas de iluminación navideña para que toda la ciudad brille. Una iluminación que incorpora nuevos puntos como la avenida Pedro Suárez, en San Andrés; la rambla de García Escámez; la rambla de Añaza y la avenida de Los Majuelos, además de la calle de La Rosa, que vuelve a contar con una ambientación inspirada en el cosmos”.
Servicios Públicos ha destinado 1,4 millones de euros para el alumbrado navideño, un despliegue lumínico que irá acompañado de 48.000 flores de Pascua en diferentes espacios públicos. El programa puede consultarse en la página web www.fiestasdesantacruz.com.
Asimismo, para facilitar las compras se abrirá el parking gratuito en la explanada de la Autoridad Portuaria, al que se unirá la inauguración, el 22 de diciembre, del estacionamiento en la avenida Los Príncipes, en Ofra.
El Corte Inglés de Tres de Mayo enciende las fiestas mañana
El centro comercial El Corte Inglés de Tres de Mayo, en la capital tinerfeña, dará la bienvenida a la Navidad con el tradicional encendido de luces de su fachada y la apertura de su ya consolidado Mercado de Navidad. La cita tendrá lugar mañana, a las 21.45 horas, en la plaza pública anexa al centro comercial.
La madrina del acto será la presentadora Mariam Moragas. La velada estará amenizada con diferentes actuaciones musicales, villancicos infantiles y música en directo, creando el ambiente perfecto para culminar con el esperado encendido de la iluminación navideña de la fachada y del gran árbol de Navidad en la plaza.