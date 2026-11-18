El eurodiputado socialista canario Juan Fernando López Aguilar ha rechazado con dureza el proyecto de cinco países de la Unión Europea para establecer un centro de deportación de migrantes en Ruanda. En una entrevista concedida a Euronews, ha calificado la iniciativa de “absolutamente inaceptable” y ha cuestionado sus consecuencias para los derechos humanos.
Las declaraciones se producen después de que Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos anunciaran el pasado 16 de noviembre un acuerdo con el país africano para impulsar un centro de retorno destinado a personas que no tienen derecho a permanecer en territorio comunitario.
La iniciativa contempla trasladar a Ruanda a migrantes que no puedan ser devueltos a sus países de origen, con la intención de comenzar los primeros traslados en 2027. No obstante, todavía quedan aspectos del funcionamiento del centro por concretar.
“¿Por qué Ruanda?”
Durante su intervención en Euronews, el eurodiputado cuestionó que se pretenda enviar a personas migrantes a un país con el que no mantienen vínculos de origen ni de tránsito. “Se devuelve a alguien a Mali porque es maliense. Y esa devolución debe realizarse de manera digna y, por supuesto, con pleno respeto a los derechos humanos”, explicó.
A continuación, planteó una pregunta sobre el destino elegido por los cinco gobiernos europeos: “¿Por qué Ruanda?”.
López Aguilar criticó que se trate a personas de distintas nacionalidades africanas como si sus países de procedencia fueran intercambiables. “¿Acaso creen que da igual porque son negros?”, preguntó durante la entrevista, antes de insistir en que las devoluciones deben respetar tanto el Derecho europeo como los derechos fundamentales.
Su intervención alcanzó uno de sus momentos más contundentes cuando cuestionó los motivos económicos del proyecto. “¿Simplemente porque se paga al gobernante de Ruanda para mantener a esas personas fuera de nuestra vista, en una especie de campo de concentración donde no se respetan los derechos humanos ni los derechos fundamentales?”, manifestó.
El eurodiputado insistió en que ese planteamiento resulta, a su juicio, incompatible con los principios jurídicos de la Unión Europea.
La posición de España ante la política migratoria europea
López Aguilar también defendió la oposición del Gobierno español a la nueva normativa europea sobre retornos, que permite establecer centros de deportación fuera del territorio comunitario. “El Gobierno español fue el único Gobierno que se opuso a la adopción de este reglamento”, afirmó.
Asimismo, recordó que los eurodiputados del grupo de Socialistas y Demócratas (S&D), entre ellos los representantes socialistas españoles, votaron en contra de la normativa.
Para el político canario, la posibilidad de enviar migrantes a terceros países sin vínculos con ellos contradice los principios que deberían orientar la política migratoria europea.
El eurodiputado sostuvo que el Pacto de Migración y Asilo buscaba establecer un equilibrio entre la responsabilidad compartida de los Estados miembros y la solidaridad obligatoria, con respeto a los derechos fundamentales.
“Pagar a alguien para mantenerlos fuera de nuestra vista” contradice, según sus palabras, tanto el sentido de ese pacto como los valores sobre los que se fundamenta la Unión Europea.
Why Rwanda? ‘Returns’ with NOLink with origin or transit are actually Deportations:Paying some 3dCountryRuler to host a ConcentrationCamp with NO HumanRights Considerations to Keep Migrants out of EU Sight. Unacceptable contradiction with EULaw &Migr&AsylumPact meaning.EURONEWS https://t.co/iZ3d3pghvc— Juan F López Aguilar (@JFLopezAguilar) November 18, 2026
Qué se sabe del centro de deportación en Ruanda
El proyecto impulsado por los cinco gobiernos europeos prevé habilitar en Ruanda un centro de retorno para personas migrantes que hayan agotado las posibilidades legales de permanecer en la Unión Europea y cuya devolución al país de origen no pueda ejecutarse.
Sus promotores defienden que esta fórmula permitirá hacer efectivas las decisiones de expulsión que actualmente encuentran obstáculos para su aplicación.
La iniciativa ha sido recibida favorablemente por la Comisión Europea, aunque Bruselas ha señalado que necesita examinar sus detalles antes de pronunciarse sobre aspectos como su posible financiación comunitaria.
Por otra parte, organizaciones defensoras de los derechos humanos han advertido de los riesgos que pueden derivarse de trasladar a personas a terceros países con los que no mantienen vínculos.
En este contexto, López Aguilar ha insistido en que la política migratoria europea debe respetar los derechos fundamentales y ha expresado su rechazo a una fórmula que considera contraria a los valores de la Unión Europea.