El Cabildo de Tenerife ha aprobado este miércoles, 18 de noviembre, una inversión de 431.082 euros para mejorar la seguridad de los bañistas en cuatro zonas del litoral de El Rosario. La actuación permitirá instalar sistemas de balizamiento en la playa de La Nea y en las zonas de baño de Radazul, Tabaiba y El Varadero, además de habilitar un espacio específico para practicar natación en aguas abiertas.
El Consejo de Gobierno insular ha dado luz verde al convenio de colaboración con el Ayuntamiento de El Rosario, que permitirá ejecutar un proyecto financiado íntegramente por la Corporación insular. El objetivo es delimitar las áreas destinadas al baño y separarlas de aquellas utilizadas por las embarcaciones deportivas, reduciendo así los riesgos derivados de la convivencia de ambas actividades.
Nuevas medidas de seguridad en las zonas de baño de El Rosario
La intervención forma parte del programa Tenerife y el Mar y contempla la instalación de elementos de señalización marítima para ordenar los diferentes usos del litoral. Estos sistemas permitirán identificar las zonas reservadas a los bañistas y diferenciarlas de los espacios habilitados para la navegación.
Una de las principales novedades será la creación de un canal específico para la natación en aguas abiertas, una modalidad deportiva que cuenta con practicantes habituales en esta parte de la costa de Tenerife. La infraestructura estará destinada a facilitar la práctica de esta actividad en un espacio delimitado frente al tránsito de embarcaciones.
Las actuaciones se desarrollarán en cuatro enclaves del municipio de El Rosario: La Nea, Radazul, Tabaiba y El Varadero. Se trata de zonas utilizadas tanto por residentes como por visitantes para el baño, las actividades deportivas y el ocio marítimo.
Una inversión de 431.082 euros
El presupuesto aprobado por el Cabildo asciende a 431.082 euros, con el IGIC incluido, y se distribuye en dos partidas. La mayor parte, 407.542 euros, corresponde a la ejecución de las obras, mientras que los 23.540 euros restantes se destinarán a la dirección facultativa de los trabajos.
El proyecto de ejecución ha sido presentado por el Ayuntamiento de El Rosario y contará con financiación íntegra del Cabildo de Tenerife. El acuerdo aprobado este miércoles establece el marco de colaboración entre ambas administraciones para llevar a cabo las actuaciones previstas.
Un proyecto para mejorar la seguridad de los bañistas en Radazul
La necesidad de mejorar el balizamiento de esta parte del litoral viene de años atrás. El proyecto ya había sido tramitado en 2022, aunque su ejecución ha sufrido retrasos, y en junio de 2026 el Gobierno de Canarias sometió a información pública la solicitud de concesión administrativa necesaria para ocupar el dominio público marítimo-terrestre.
La situación ha generado preocupación entre los residentes de Radazul, que han reclamado en distintas ocasiones la reposición de las boyas que separaban las zonas de baño del tránsito de embarcaciones. En agosto de este año, vecinos de la localidad denunciaron que parte del balizamiento había desaparecido tras sucesivos temporales.
Con la aprobación del convenio, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de El Rosario avanzan en la ejecución de un proyecto destinado a mejorar la seguridad marítima y facilitar la convivencia entre bañistas, deportistas y embarcaciones.
Por el momento, la información facilitada por la Corporación insular no concreta la fecha prevista para el comienzo de las obras ni el plazo de ejecución.