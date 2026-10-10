Ya hay fecha para el encendido de Navidad en Santa Cruz de Tenerife: habrá una gran fiesta

Ya hay fecha oficial para que Santa Cruz de Tenerife se vista de Navidad con el tradicional acto del encendido extraordinario de la iluminación que, durante la celebración de las fiestas, iluminará calles y barrios en los cinco distritos del municipio.
El próximo 19 de noviembre ha sido el día elegido por el Ayuntamiento para llevar a cabo la gran fiesta navideña en la plaza de La Candelaria, donde el alcalde, José Manuel Bermúdez, será el encargado de accionar el interruptor que pondrá brillo y color a la ciudad.
El acto comenzará con una obertura musical en directo y a continuación se podrá contemplar el espectacular juego de luces que dará paso al encendido del alumbrado y al posterior concierto, en el que se contará con destacados artistas invitados que aún no ha desvelado el área de Fiestas, porque “se está trabajando aún en ello”, confirmó ayer el concejal, Javier Caraballero.
El edil indicó que este año la capital se adelanta un día respecto al anterior para llevar a cabo el encendido navideño, pues “siempre lo celebramos un jueves por la tarde noche y de ahí que se haya elegido el 19 de noviembre”, apuntó.
La cita está prevista a las 19.30 horas y, de nuevo, volverá a congregar a cientos de personas en el centro de la ciudad para disfrutar de un espectáculo repleto de villancicos, magia y fantasía.
El Ayuntamiento lleva desde el pasado mes de agosto trabajando en la instalación del alumbrado navideño, con el objetivo de que toda la infraestructura esté preparada con la suficiente antelación para las fiestas. La actuación ya ha permitido completar la instalación de guirnaldas en los árboles de la rambla central de la avenida de Los Majuelos y en parte del centro de Santa Cruz, además de en la rambla Bentacayse, en Añaza, la avenida Pedro Schwartz y la rambla García Escámez, que se suman en esta edición a la decoración festiva. Por ello, las luces y adornos de Navidad llegarán a más de 600 ubicaciones, distribuidas por los cinco distritos este año, 200 más que en 2025.
Presupuesto
Asimismo, el lago de la plaza de España volverá a lucir el gran árbol de Navidad a partir del próximo mes, aunque esta vez el Ayuntamiento quiere que se superen los 30 metros de altura que alcanzó el polémico abeto del pasado año.
El concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, manifestó en su día que “la planificación y la colocación de adornos en la ciudad para las fiestas de Navidad y Carnaval se desarrolla con antelación, pues implica meses de trabajo todo el montaje de las luces en los cinco distritos”.
Por ello, el pasado mes de junio se aprobó en Junta de Gobierno el acuerdo marco para la contratación del suministro del alumbrado ornamental, al que se destinará un presupuesto de 6,4 millones de euros.
El concejal añadió que “para este año hay dos objetivos a lograr. Por una parte, iluminar los corredores verdes del Sudoeste y, por otra, ubicar el gran árbol en el ámbito de la plaza de España con la intención de que sea un poquito más grande”.