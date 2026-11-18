La carretera de acceso a Punta de Teno, en Buenavista del Norte, afronta una reparación de emergencia que tendrá una duración estimada de cuatro meses y costará casi 711.000 euros. El Cabildo de Tenerife ha adjudicado los trabajos para recuperar los sistemas de protección dañados por los desprendimientos del pasado 29 de octubre, que obligaron a cerrar la vía.
La intervención se llevará a cabo en la TF-445, la carretera insular que conecta Buenavista del Norte con Punta de Teno. Según ha informado el Cabildo, las obras han sido adjudicadas por el procedimiento de emergencia a la empresa Tacande Geotecnia S. L., ante la necesidad de recuperar las condiciones de seguridad en este acceso.
La vía continúa sometida a restricciones de circulación, mientras se mantienen determinados horarios de entrada para quienes necesitan acceder a fincas y propiedades de la zona.
Horarios de acceso a Punta de Teno durante las restricciones
El Cabildo de Tenerife mantiene tres ventanas horarias de acceso restringido, destinadas a compatibilizar las necesidades de los propietarios con las medidas de seguridad.
Los horarios establecidos son los siguientes:
- 7:00 horas
- 12:00 horas
- 15:00 horas
Estas franjas están previstas para el acceso a fincas y propiedades, por lo que no suponen una reapertura general de la carretera al tráfico.
Además, el Cabildo advierte de que las condiciones podrán modificarse en función de las instrucciones de los responsables de la vía y de las necesidades de los trabajos.
Por el momento, la Corporación insular no ha comunicado una fecha concreta para recuperar la circulación ordinaria. El plazo de cuatro meses corresponde a la ejecución estimada de las reparaciones.
Los desprendimientos dañaron las barreras de seguridad
El origen de esta actuación se encuentra en el desprendimiento de grandes piedras registrado el 29 de octubre, a la altura del punto kilométrico 4+500 de la TF-445.
La caída de materiales sobre la carretera provocó importantes daños en los dispositivos instalados para proteger la calzada frente a nuevos desprendimientos.
El incidente obligó a cerrar la vía por razones de seguridad, una medida que afectó al acceso a Punta de Teno, uno de los enclaves naturales del noroeste de Tenerife.
Los informes técnicos elaborados tras el suceso detectaron daños en las barreras dinámicas de contención, las mallas de protección y los sistemas de anclaje que mantienen sujetos estos dispositivos a las laderas.
Ante el deterioro de estos elementos, el Cabildo decidió recurrir a una adjudicación de emergencia para acelerar las reparaciones.
Qué obras se realizarán en la TF-445
Los trabajos se centrarán en recuperar la capacidad de los sistemas de protección frente a la caída de piedras y otros materiales desde las laderas.
La intervención incluye la reparación de las barreras dinámicas, diseñadas para retener los desprendimientos antes de que alcancen la carretera.
También se sustituirán las mallas de triple torsión deterioradas y se repararán los elementos de bulonaje, es decir, los anclajes utilizados para fijar las protecciones al terreno.
Las obras se desarrollarán principalmente durante el día y estarán condicionadas por las características del entorno y el riesgo de nuevos desprendimientos durante la ejecución.
La actuación contempla, además, la elaboración de la documentación técnica definitiva de las obras realizadas y un seguimiento ambiental específico.
Una actuación dentro del Parque Rural de Teno
La carretera TF-445 atraviesa un entorno de especial valor ambiental, incluido en el Parque Rural de Teno y en espacios protegidos de la Red Natura 2000.
Esta circunstancia obliga a adoptar medidas de protección durante las obras para evitar daños a la flora, la fauna y otros elementos naturales.
Los trabajos deberán ajustarse a las condiciones ambientales establecidas para intervenir en este espacio protegido.
La reparación de emergencia busca restablecer la capacidad de los sistemas de contención y recuperar las condiciones de seguridad de una carretera que permanece afectada por los desprendimientos desde finales de octubre.