Un gran desprendimiento de rocas obliga a cerrar la carretera de Punta de Teno, en Tenerife

El Cabildo de Tenerife ha informado del cierre de la carretera TF-445, que conduce a Punta de Teno, en el municipio de Buenavista del Norte, después de que un desprendimiento de grandes rocas haya dejado una importante cantidad de material sobre la calzada, impidiendo la circulación.
Según ha comunicado la Corporación insular, el desprendimiento ha afectado a un tramo de la vía en el que se han precipitado piedras y bloques de roca de grandes dimensiones, que han quedado acumulados sobre el asfalto.
La caída de material también ha provocado daños en las mallas de protección instaladas en el talud, diseñadas para reducir el riesgo que representan los desprendimientos en esta zona del noroeste de Tenerife.
El Cabildo advierte del riesgo de nuevos desprendimientos
Ante esta situación, el Cabildo ha pedido a la ciudadanía que extreme las precauciones y respete las indicaciones y la señalización de seguridad.
La institución insular advierte de que existe riesgo de nuevos desprendimientos, por lo que resulta especialmente importante evitar el acceso a la zona afectada mientras permanezca cerrada.
La TF-445 es la carretera que comunica Buenavista del Norte con Punta de Teno, uno de los enclaves naturales más visitados del extremo noroccidental de la Isla.
El acceso a este espacio ya se encuentra sometido a restricciones habituales de circulación. Además, desde el 19 de enero de 2026, el Ayuntamiento de Buenavista del Norte informa de modificaciones en el servicio de la línea 369 de TITSA debido a las obras en esta carretera.
Por el momento, el Cabildo no ha comunicado una fecha para la reapertura de la carretera tras este desprendimiento.
Los usuarios pueden consultar las incidencias y restricciones de tráfico en el Centro de Información de Carreteras del Cabildo de Tenerife