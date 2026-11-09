90 años de la desaparición del médico y el matrimonio Solana en Arico

El 2 de noviembre de 2026 se cumplieron 90 años de la desaparición, en Arico, del médico municipal José Rivera Fernández, del maestro Manuel Solana y Sainz de la Lastra y de su esposa, Pilar García García.
Los hechos nunca se esclarecieron por vía judicial y sus restos no se han encontrado. Son reconocidos como desaparecidos, aunque las investigaciones históricas y los testimonios recogidos durante décadas apuntan a un asesinato por motivos políticos; Rivera pertenecía al Partido Republicano Tinerfeño y Solana presidía la agrupación socialista del municipio, de la que su esposa fue cofundadora.
José Rivera tenía 31 años, según la documentación oficial, y era médico de Arico e inspector de Sanidad en el Sur. Su hijo, José Ramón Rivera Peraza, contó al investigador Ricardo García Luis que su padre había nacido en Motril (Granada) y terminó Medicina a los 24 años en la Universidad de Sevilla. Dejó viuda a Carmen Peraza, de 23 años, y dos hijos, una niña de siete años y un bebé de dos meses.
Manuel Solana, de 70 años, llevaba tres décadas dedicado a la enseñanza en el municipio. El cronista de Güímar Octavio Delgado ha aportado documentación que acredita su nombramiento como juez municipal suplente desde agosto de 1934, con un mandato que se extendía hasta el 31 de diciembre de 1938. Testimonios recogidos por García Luis añaden que el matrimonio daba clases, “aunque no eran maestros oficiales”. Su esposa, Pilar García, de 65 años, era celadora del Hospital Insular. Vivían en El Cercado, en Arico Viejo.
Milicianos
Según la reconstrucción publicada en 1999 por el historiador José Francisco López Felipe, hacia las nueve de la noche varios miembros de Acción Ciudadana, un movimiento miliciano que después se integraría en Falange Española de las JONS, “se presentaron en el domicilio del médico divididos en dos patrullas”.
Los introdujeron en un vehículo. Su hijo sitúa los hechos junto al garaje familiar, casi pegado a la cruz de la carretera, donde el coche quedó en marcha. Después, los milicianos se dirigieron a El Cercado, donde sacaron por la fuerza al matrimonio Solana.
En la operación participaron unas 15 personas, organizadas en tres grupos y con tres vehículos, según se refiere en ese mismo trabajo. Los detenidos fueron trasladados hacia el sur y, sobre la una de la madrugada, a la zona limítrofe entre La Camella y La Sabinita. Los testimonios orales sitúan el final del trayecto en el barranco de La Tahona. Los investigadores no coinciden plenamente en este punto.
Esa misma noche, milicianos de Acción Ciudadana intentaron llevarse también al telegrafista José Rodríguez Oliva, al juez de paz Ramón Rodríguez, al cartero Pablo Amaro y al jornalero Cecilio Hernández. Según López Felipe, esos operativos fracasaron porque “habían sido avisados con antelación”. El trabajo de López Felipe concreta que los detenidos fueron llevados a una casa almacén, donde “fueron ejecutados con gasolina y enterrados”. El inmueble supuestamente se demolió después. El testimonio de una vecina esclareció a García Luis que el matrimonio fue llevado a una finca de Arona y que allí “los enterraron vivos”. El médico Rafael Ortega Medina mantenía, en cambio, que los quemaron, y aseguraba en 1995 que en el lugar aún se conservaba una piedra con “marcas del fuego”.
Ninguna de las versiones ha podido comprobarse, porque los restos nunca se han localizado. Aun así, el Ayuntamiento de Arona celebra cada mes de abril un acto conmemorativo en el barranco de La Tahona en memoria de los represaliados.
“Dejaba mucho que desear”
La documentación de la época, citada por López Felipe, muestra cómo se trató el caso entonces. El primer comunicado pedía al Ejército, a la Guardia Civil y a la propia Acción Ciudadana que impidieran que los desaparecidos embarcaran, como si hubieran huido.
El 8 de noviembre, la Guardia Civil de Arico informó de que “no había rastro de ellos” y de que se desconocía si se habían fugado, si habían sufrido un accidente o si se habían quitado la vida. El 1 de enero de 1937, el Boletín Oficial de la Provincia publicó requisitorias de búsqueda contra los tres.
Algunos informes de aquellos meses pusieron el foco en la ideología de las víctimas. El párroco escribió que la conducta política del médico “dejaba mucho que desear”. El jefe local de Acción Ciudadana declaró que la noche de los hechos se encontraba en Santa Cruz.
Las autoridades militares llegaron a intervenir. El diario La Prensa del 10 de enero de 1937 informó de que el general Salvador Acha Camaño se desplazó a Arico y sustituyó a tres jefes. López Felipe afirma que las pesquisas “se paralizaron después por órdenes superiores”.
José Ramón Rivera Peraza tenía dos meses cuando desapareció su padre. Según su relato, varios familiares tuvieron que marcharse del pueblo “tras recibir amenazas por intentar averiguar qué había pasado”.