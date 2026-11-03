Excrementos de paloma, plumas y pichones muertos: así está una iglesia histórica de Tenerife tras su restauración

El Área de Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife sustituirá “en los próximos días” la malla que protege el campanario de la iglesia de San Juan Bautista de la Villa de Arico por otra más rígida, una actuación con la que, según apunta la Institución insular, el problema quedará subsanado en breve.
“Fue restaurado, y en ocho meses ya se encuentra impracticable”, resume el párroco, Cristo Manuel León, que no oculta su inquietud ante la acumulación de excrementos de paloma y de pichones muertos.
La intervención concluida hace ocho meses renovó el techo, la torre y la sacristía con nueva madera de tea; limpió y recuperó la piedra y reparó las campanas, que volvieron a sonar después de muchos años de permanecer en silencio. Para frenar a las aves, los operarios instalaron unas mallas plásticas que, a la vista del resultado, no han resultado suficientes.
EXCREMENTOS Y PLUMAS
Las imágenes del interior de la torre muestran los peldaños de la escalera de madera cubiertos por una espesa capa de excrementos, plumas y restos de nidos, y las campanas lucen manchadas tras una malla que las aves han logrado sortear. “Son más listas que nosotros”, reconoce León. Las palomas se cuelan, anidan en el interior y dejan unos excrementos que, además de dañar la madera y la piedra, resultan tóxicos. “Cada vez hay más excrementos y pichones muertos”, lamenta León. Por ello se cerró la puerta de acceso: “El lugar es inaccesible para el público. No se puede subir a la torre”. Aun así, la suciedad sigue filtrándose hacia el interior.
Técnicos del Cabildo insular, junto a un arquitecto, visitaron la torre recientemente y comprobaron el estado del espacio para valorar las actuaciones necesarias. Entre las alternativas que se plantearon figuraban ventanales de metacrilato practicables o bastidores con tela metálica.
Una parroquia NACIDA EN 1639
La situación cobra especial relevancia por el gran valor histórico del inmueble. La parroquia nació en la festividad de San Juan, los días 23 y 24 de junio de 1639, y desde entonces su historia ha estado ligada al esfuerzo vecinal. Los libros de cuentas recogen que el 14 de mayo de 1693 se levantó el que posiblemente fue el primer campanario, con unas campanas traídas del norte de la Isla por 218 reales sufragados íntegramente por el pueblo.
En el siglo XVIII el templo adquirió su fisonomía actual, con la piedra chasnera labrada por el maestro cantero Juan de Armas. Y en el año 1789, cuando hubo que comprar tres campanas nuevas, contribuyeron todos los núcleos del municipio sureño: Lomo de Arico, Arico Nuevo, Arico Viejo, Gavilanes, El Río, Teguedite, La Sabinita y La Degollada.
Casi cuatro siglos después, y con motivo de la XIII Bajada de la Virgen de Abona, y ante la falta de actuación de los organismos responsables, se decidió destinar lo recaudado en las homilías de la peregrinación a la protección de las campanas.
Una vez más, los vecinos de todala Villa, a los que se sumó Chimiche, respondieron con una notable aportación.