La eterna obra de la plaza de la Villa de Arico: siete años paralizada y sin fecha para su finalización

El Ayuntamiento de Arico ha terminado los pliegos para contratar al técnico que redactará el nuevo proyecto de la plaza de la Villa, aunque todavía no hay fecha para licitarlos. Es el primer paso para retomar los trabajos pendientes, tras más de siete años de parálisis. El alcalde, Andrés Martínez, afirmó que ahora falta su aprobación en sesión plenaria.
“Todo reside en una cuestión burocrática que a un ayuntamiento como Arico le cuesta horrores sacar adelante”, explicó. El proyecto de remodelación se aprobó en 2015, con Coalición Canaria (CC) en el Gobierno. Se adjudicó por 1.909.499 euros, con un plazo de 18 meses. Las obras empezaron el 16 de noviembre de 2016 y se pararon un año después. El 21 de mayo de 2019 lo hicieron de forma definitiva.
Para entonces, la dirección facultativa ya había advertido de que el proyecto debía actualizarse a la normativa vigente. En el mandato 2019-2023, con Primero Arico en la Alcaldía, el Consistorio reservó 751.820 euros para desbloquear la plaza, y el Pleno convalidó las facturas de la obra en 2022. Tras las elecciones de 2023, el tándem PSOE-PP tramitó la indemnización a la empresa para resolver el contrato. En septiembre de 2024 se aprobó el pago de 150.453 euros por la instalación eléctrica.
Se preveía la construcción de una biblioteca municipal, sala de plenos, actos y exposiciones, y una cripta.
Según el regidor, el exterior de la propia plaza diáfana podría acabarse antes o, al menos, podría llegar a “levantarse el vallado”. La planta soterrada donde se encuentran las instalaciones reconoció que es “mucho más compleja de resolver”. Se estudia hacer la obra por fases.
Trino Damián Martín, candidato de CC a la Alcaldía, recordó que el PSOE prometió en la campaña de 2023 resolver el expediente de la plaza “en tres meses”. Según él, “lo que correspondía era abonar al contratista lo que se le adeudaba y licitar un nuevo proyecto”. Sostuvo que los 150.000 euros correspondían a la factura de un anteproyecto eléctrico que el contratista “hizo por su cuenta”. Calculó además que, entre todo el proceso hasta su licitación, pasarán “casi dos años” antes de que se retomen unas obras que “siguen abandonadas”.