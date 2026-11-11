Unas olimpiadas en Senegal, clave para entender el repunte migratorio

Hay dos claves fundamentales que explican lo extraordinario del repunte migratorio en Canarias. Uno era previsible, porque es a finales de cada año cuando tiene lugar la temporada de calmas en esta parte del Atlántico, Pero el otro es una novedad: la gran mayoría de los cayucos que están llegando a El Hierro (o naufragando en el intento) zarpan ahora desde Senegal.
Y es que uno de cada cinco inmigrantes que han llegado este año en pateras o cayucos a Canarias procede de Senegal, mientras que los refugiados malienses, que durante meses fueron mayoría, han descendido al cuarto lugar, como recordaba ayer Europa Press gracias a los datos facilitados por la Agencia Europea de Fronteras (Frontex).
Entre los ya filiados, la nacionalidad mayoritaria de quienes arriesgan la vida en la ruta atlántica en este momento es la senegalesa, con 2.389 personas (19,37%); seguida de la marroquí, con 1.824 (14,78%); la gambiana, con 1.358 (11,00%), y la maliense, con 1.116 (9,04%).
¿Por qué ahora Senegal? Porque en Dakar se está celebrando un acontecimiento deportivo histórico como es la cuarta edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud, primer encuentro auspiciado por el COI que tiene lugar en África, de tal modo que la seguridad inherente a una cita histórica ha dejado sin miembros suficientes a los dispositivos que vigilaban sus costas.
De cualquier modo, la desprotección de los trabajadores del sector pesquero en dicho país en favor de empresas internacionales que esquilman esos recursos tradicionales está en los cimientos de esta crisis humanitaria.