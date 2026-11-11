Canarias pide auxilio a la UE ante la crisis migratoria: “También somos frontera exterior”

Al igual que España tiene la obligación legal y moral de acudir en auxilio de Canarias para hacer frente a esta nueva crisis humanitaria generada en las Islas por el tremendo repunte acaecido en la ruta atlántica desde los primeros días del mes pasado, la Unión Europea (UE) no puede pretender que las consecuencias sean afrontadas exclusivamente por sus territorios fronterizos, como es el caso de este archipiélago.
Por ello, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, voló a Bruselas ayer tras asistir a la Comisión Interministerial de Inmigración que, presidida por su colega de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, contó con la presencia del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, declaró la emergencia migratoria en el Archipiélago para agilizar la llegada de fondos y recursos por esta causa.
Precisamente, Clavijo también aporta en esta ofensiva política internacional para defender al Archipiélago, dado que hoy mismo tiene previsto hablar sobre esta crisis humanitaria con el responsable de Interior de la Unión Europea, Magnus Brunner.
Respecto a la iniciativa de Exteriores, la información facilitada por su Ministerio no deja lugar a dudas: el objetivo es reclamar una mayor implicación de la Unión Europea ante el repunte de llegadas de migrantes a Canarias, especialmente a la isla de El Hierro, además de defender la necesidad de una respuesta conjunta de los Veintisiete, al recordar que el Archipiélago es “también frontera exterior” del bloque.
“Voy a hablar con los comisarios europeos encargados de la política de cooperación, de la política africana y del Mediterráneo para tratar la situación en estos momentos de llegada de migración a la isla de El Hierro”, dijo ayer el jefe de la diplomacia española en declaraciones a los medios desde Bruselas, donde viajó tras participar en el Consejo de Ministros. Albares insistió en que uno de los objetivos de su desplazamiento a la capital comunitaria es conseguir que la Comisión Europea y los responsables comunitarios de cooperación con África “se involucren decididamente y sigan trabajando conjuntamente con España”, al tiempo que recalcó una vez más que Canarias es “también frontera exterior de la Unión Europea, además de ser un territorio importantísimo para España”. De hecho, el ministro español de Exteriores se reunirá hoy miércoles con la comisaria para el Mediterráneo, Dubravka Suica, y con el comisario de Asociaciones Internacionales, Josef Síkela, a quienes trasladará “información de primera mano” sobre el aumento de la presión migratoria en Canarias.
José Manuel Albares también detalló que el Gobierno mantiene contactos con los principales países de origen y tránsito de la migración hacia Canarias, especialmente Senegal y Gambia, con cuyos ministros de Exteriores ha conversado en varias ocasiones durante los últimos días para abordar el incremento de llegadas. “Todos ellos son países prioritarios de la cooperación española. También hay una fuerte presencia de la cooperación de la Unión Europea y por eso voy a hablar con el comisario encargado de ello”, señaló, advirtiendo además de la presión migratoria procedente del Sahel, especialmente de países como Malí y Níger.
Por su parte, el presidente regional, Fernando Clavijo anunció ayer que hoy mantendrá una videconferencia con el comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, para trasladarle la situación migratoria en el Archipiélago y exigir la implicación directa de la Unión Europea y el despliegue de la agencia Frontex en los países africanos de origen.
Así lo avanzó el político lagunero durante una rueda de prensa posterior a la reunión de la cumbre sobre la citada Comisión Interministerial de Inmigración en Madrid.
Según detalló el mandatario regional, este relevante encuentro telemático tendrá lugar como consecuencia de las gestiones iniciadas la semana pasada en la isla de Guadalupe con el vicepresidente de la Comisión Europea Raffaele Fitto, en el marco de la reunión de la Conferencia de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas (RUP).
“Hemos priorizado la vía de la videoconferencia para poder hacerlo con la mayor celeridad posible e impulsar la activación de Frontex y el refuerzo de los programas de cooperación en origen”, subrayó el presidente del Gobierno de Canarias.