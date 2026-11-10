Clavijo anuncia ayudas para El Hierro tras la llegada de casi 7.500 migrantes a Canarias en diez días

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha explicado este martes que casi 7.500 migrantes han llegado al archipiélago en los últimos diez días, anunciando diferentes acuerdos con el Gobierno central sobre esta materia, que pasan por el refuerzo sanitario y policial y ayudas por valor aproximado de un millón de euros para los sectores económicos más afectados en La Restinga, en la isla de El Hierro.
Así se ha pronunciado el presidente canario en una rueda de prensa desde la sede del Gobierno de Canarias en Madrid después de participar en la Comisión Interministerial de Inmigración extraordinaria sobre la presión que vive la isla de El Hierro. También ha mantenido un encuentro bilateral con el embajador de Senegal en España, Ibrahim Al Khalil Seck.
Según ha explicado Clavijo, el Gobierno central ha achacado el repunte migratorio en el archipiélago a la celebración de unas competiciones deportivas en Senegal, que han provocado un mayor aumento policial en este evento, y que se desarrollarán hasta el 13 de noviembre, mientras que en Gambia lo atribuyen al inicio de la campaña electoral.
No obstante, Clavijo ha recordado que Canarias seguirá siendo frontera sur de Europa y ha reclamado que Frontex no solo actúe en las islas, sino que se despliegue directamente en las costas de origen para controlar la salida de cayucos.
REFUERZO DE LA ATENCIÓN SANITARIA
Del mismo modo, Clavijo ha asegurado que el Ministerio de Migraciones se ha comprometido a reforzar la atención en el muelle de La Restinga y en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de San Andrés para aliviar la “saturación” que, a su juicio, está sufriendo el personal del Servicio Canario de Salud en El Hierro.
A la partida de 15,8 millones de euros aprobada anteriormente, se sumará un millón de euros adicional destinado a la contratación de personal médico y de enfermería a través de Cruz Roja. Este equipo asumirá los cuidados sanitarios inmediatos y el tratamiento de patologías leves que no requieran hospitalización, tal y como ha detallado Clavijo.
En el ámbito policial y administrativo, Clavijo ha dicho que el Gobierno central se ha comprometido a incrementar la presencia de la Policía Nacional y la Guardia Civil, además de reforzar los servicios de traducción e interpretación presencial en El Hierro para agilizar la cumplimentación de los expedientes y acelerar las derivaciones hacia otras islas o la península.
En materia de Salvamento Marítimo, se sumará una unidad más a las dos habituales, contando la región con tres embarcaciones Salvamar y un refuerzo de sus plantillas. Asimismo, se fletarán de 4 a 6 autobuses temporales en El Hierro.
COMPENSACIONES ECONÓMICAS EN LA RESTINGA
Otro de los acuerdos tiene que ver con el despliegue de ayudas económicas, según ha dicho Clavijo, para paliar el impacto económico tras más de tres años de presión en el puerto de La Restinga.
En este contexto, el presidente canario ha anunciado que el Ejecutivo central se ha comprometido a articular un fondo de compensaciones destinadas a clubes de buceo, restaurantes, pescadores y sector hostelero de la zona. A su vez, el Ministerio de Hacienda estudiará la viabilidad de aplicar beneficios en el IRPF para los residentes de La Restinga similares a los concedidos en la isla de La Palma.
Respecto a la tutela de menores no acompañados, Clavijo ha señalado que la coordinación con el Ministerio de Infancia está siendo “continua”, pese a que Canarias supera ampliamente su capacidad máxima al atender a cerca de 3.000 menores.
Entre las medidas acordadas destaca la creación de un recurso específico, previsiblemente en Tenerife, destinado a acoger a aquellos jóvenes con dudas sobre la minoría de edad hasta que se les realicen las pruebas óseas correspondientes.