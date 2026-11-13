El Gobierno de Canarias reabrirá el Seminario de La Laguna para acoger a menores migrantes

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, confirmó ayer que El Hierro cuenta en la actualidad con más de 250 menores migrantes, cifra que “duplica” la capacidad de la Isla. Su departamento está “a la espera” de poder aliviar esta presión con su derivación a un ala del Seminario de La Laguna, recurso con hasta 500 plazas, que reabrirá sus puertas en los próximos días.
En declaraciones a los medios, Delgado confirmó que El Hierro cuenta en la actualidad con más de 250 menores migrantes acogidos ante el repunte migratorio, una cifra que duplica la capacidad de la isla y su departamento habilitará nuevamente un macrorecurso en La Laguna, en alusión al Seminario Diocesano. “No podemos seguir teniéndolos allí”, señaló Delgado ante los medios, a quienes avanzó que esperan contar la próxima semana con la reapertura de un nuevo centro de acogida de menores que cuenta con una capacidad de hasta 500 plazas y que se irá utilizando en “función de la necesidad”.
La consejera regional puntualizó la “importancia de estos traslados ante el desbordamiento en El Hierro”. Explicó que, recientemente, se han ido trasladado a menores a los centros que ya estaban abiertos, “incluso superando su propia capacidad”, ya que “no se podían quedar hacinados en El Hierro”. “Ahora se irán trasladando en barco y en avión hacia Tenerife para que puedan ser acogidos en ese nuevo centro”.
Delgado reconoció que aunque “los grandes centros se habían ido cerrando con las derivaciones a península y la llegada de menos personas a Canarias, siempre los hemos tenido en retaguardia”. Y ahora, con este repunte, “hemos tenido que acondicionarlos estas semanas, y esperamos reabrir ese centro en Tenerife la próxima semana”.
El Seminario Diocesano de La Laguna había acogido hasta el pasado mes de septiembre a menores migrantes no acompañados, que fueron reubicados en otros centros de la Isla o se trasladaron hacia la Península bajo el marco de las derivaciones impulsadas por el Gobierno central y el de Canarias.
La Consejería de Bienestar Social ha vuelto a solicitar al Obispado de Tenerife la cesión de las instalaciones ya utilizadas anteriormente en el Seminario de La Laguna para acoger menores no acompañados, para reabrir y utilizar este recurso durante el tiempo necesario.
Acuerdo con Madrid
En relación al acuerdo conseguido esta semana con el Estado, tras la celebración de la Interministerial Extraordinaria de Inmigración en Madrid, Candelaria Delgado advirtió de que en el Gobierno de Canarias “estarán al quite” para que todos los compromisos “se cumplan”.
Señaló que una de las principales peticiones de Canarias ha sido la del “refuerzo de personal” en las subdelegaciones de Gobierno para atender el importante volumen de tramitación de traslados de menores migrantes hacia la Península. “No solo con el triaje se tardaba un poco más, sino que en elaborar el expediente estábamos tardando entre mes y medio y dos meses”, advirtió. Celebró que finalmente el Estado haya aceptado este refuerzo de personal para poder tramitar los expedientes necesarios y que los traslados se hagan en “el menor tiempo posible”.
Mientras, en alusión a la reunión entre el presidente Fernando Clavijo y el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, afeó la actitud del Gobierno central: “Si cuando nos reunimos con Europa, nos dice que España no ha pedido nada, entonces, ya es hora de que España pida lo que tiene que pedir. El dinero está ahí, nos lo ratificó el comisario”, concluyó.
Torres defiende la “lealtad” de su Ejecutivo con las Islas
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, defendió la “lealtad” de su Ejecutivo con las administraciones canarias para afrontar y buscar soluciones a la crisis migratoria en El Hierro. Comentó que se ha aprobado la emergencia migratoria con un conjunto de ayudas e inversiones de casi 20 millones de euros y está “en contacto” con todos los ministros para seguir trabajando. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, habló en Bruselas el miércoles de la inmigración que llega a España, poniendo foco en Canarias y El Hierro. “Es la mejor manera de responder ante el fenómeno migratorio”, explicó.