Canarias trabaja en un convenio que mejore las condiciones de unas 20.000 trabajadoras sociosanitarias

Gobierno de Canarias, patronal, sindicatos y entidades del tercer sector abrirán una mesa de diálogo social para abordar el primer convenio que mejore las condiciones laborales de las trabajadoras del sector sociosanitario en Canarias, que podría dar lugar a uno o varios convenios colectivos, ya que los estatales “no responden a las singularidades existentes”. Bienestar acompañará la negociación para facilitar el acuerdo.
Según datos de Odesocan, en Canarias hay 19.301 afiliaciones a la Seguridad Social en las seis actividades que el Imserso asocia a la dependencia y la discapacidad. Esta cifra no incluye el empleo en salud mental de la red sanitaria (700 profesionales) ni el empleo público que cotice como administración pública (sin datos publicados), deja fuera actividades de servicios sociales como cuidado infantil, protección de menores, sinhogarismo o migraciones con algunas entidades de discapacidad y salud mental (7.340 afiliaciones), cuya composición no puede desagregarse con fiabilidad en la Seguridad Social, o el convenio especial de cuidadoras del SAAD (6.548 cotizaciones de cuidadoras familiares abonadas por el Imserso).
En su intervención, Candelaria Delgado agradeció “la voluntad de diálogo” de los distintos agentes -patronal, sindicatos y tercer sector- para mejorar la empleabilidad y condiciones de un sector actualmente respaldado por convenios estatales que regulan las relaciones laborales en el sector que “no responden” o recogen de forma insuficiente las singularidades y necesidades en las islas.
La consejera enmarcó la iniciativa en la Estrategia Sociosanitaria de Canarias 2026-30 y vinculó la estabilidad de las plantillas y la formación de los profesionales con la capacidad del sistema para atender las necesidades de una población cada vez más envejecida. “Queremos mejorar las condiciones de quienes se dedican a cuidar y garantizar que la ciudadanía reciba una atención mejor y más digna”.
Con esta iniciativa, el Gobierno de Canarias busca avanzar hacia un sector más fuerte, profesionalizado y preparado para afrontar los retos presentes y futuros, situando en el centro a quienes trabajan en los cuidados y a las personas que necesitan los servicios.
La patronal, representada por CEOE-Tenerife y la Confederación Canaria de Empresarios, con Pedro Alfonso y Leticia González, manifestó su compromiso con la apertura de la negociación. Destacaron que disponer de un marco laboral estable contribuirá a dar seguridad jurídica a las empresas y entidades, facilitará la contratación y favorecerá el desarrollo de infraestructuras sociosanitarias.
Alfonso mostró la predisposición al diálogo, así como su compromiso a colaborar con la Administración pública canaria en la ejecución de los planes de inversiones en los centros sociosanitarios que se precisen en Canarias. Defendió un convenio que facilite que las licitaciones de obra en el sector “no se queden desiertas” y se actualicen los precios “desde el principio”. Y González mostró la predisposición al “diálogo y a la colaboración” de la patronal siempre que ese trabajo “repercuta en la mejora del sector sanitario y de los dependientes, para que estén bien atendidos y tengan una atención de calidad”.
Mientras, Carmela Laucirica, de CERMI Canarias, reconoció “lo mal pagados que están los profesionales” que trabajan para el sector sociosanitario y el tercer sector, sobre todo ante un convenio estatal “de mínimos”, y defendió las mejoras que se puedan emprender al “ejercer una responsabilidad importante”.
Los sindicatos defendieron que el sector sociosanitario demanda mejores condiciones laborales y económicas que permitan la conciliación familiar de los trabajadores, José Ramón Barroso (CC.OO.) insistió en la necesidad de dar “estabilidad y robustez” a un sector que irá “a más en el futuro” ante las “crecientes necesidades” de la población. “Tendrá que garantizar la calidad necesaria del servicio”. Además, pidió un esfuerzo para evitar la fuga de talento.
Por último, Fran Bautista (UGT) destacó un diálogo que dotará de “convenios propios con las singularidades” canarias. Es muy importante “dar un salto en la profesionalidad” de las trabajadoras, “que se sientan bien pagadas y con mejores condiciones”, y que reconozcan la atención que prestan a la ciudadanía.
Colao teme acuerdos a la baja: no encuentran para atender la demanda
El anuncio de diálogo para mejorar las condiciones económicas y laborales ha levantado incertidumbre en el sector. La directora del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias (Odesocan), Emma Colao, se mostró reticente a la idoneidad de los interlocutores que se sentarán por parte de los trabajadores “habitualmente muy lejos de la realidad, la dificultad del trabajo y las exigencias que tiene cada día en el ámbito sociosanitario”. Solo “quieren un rédito con respecto a la negociación, sin haber preguntado a las trabajadoras de la actividad”.
Teme que “sea una negociación a la baja” porque Gobierno y empresarios están viendo que no hay profesionales en el sector sociosanitario para atender una demanda en aumento. Duda de que sentarse con las patronales “derive en un acuerdo digno de salarios”, y la cuestión flagrante es “incluir al Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) o serán convenios a espaldas a las trabajadoras que se comen el mayor marrón: son las que cobran el SMI, el kilometraje a 0,19 céntimos, contratos temporales o a jornada reducida con 30 o 35 horas, apenas descansan y tienen judicializada la bolsa de horas (muchas en negativo por culpa de la logística de la entidad)”.