Seis de cada diez cuidadoras en Canarias dicen que esta labor afecta a su salud física y mental

Seis de cada diez (63,2%) familiares cuidadores en Canarias consideran que esta labor ha afectado a su salud mental y/o física. Siete de cada diez (69,3%) declaran padecer estrés y seis de cada diez (59,2%), ansiedad, mientras que la fatiga (65,7%) y las alteraciones del sueño (51,6%) son los síntomas físicos más frecuentes. Aunque esta labor impacta en su salud, nueve de cada diez personas cuidadoras afirman sentirse satisfechas con la experiencia del cuidado.
El II Estudio del Observatorio Cinfa de los cuidados familiares en la sociedad española, realizado a una muestra de más de 3.200 personas cuidadoras en nuestro país abordó el impacto de esta labor en la salud física y mental y las relaciones sociales.
El trabajo, elaborado por Laboratorios Cinfa con el aval de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), revela que, de las personas cuidadoras canarias consideran que esta labor ha tenido repercusiones en su salud mental, siete de cada diez (69,3%) declaran padecer estrés y seis de cada diez (59,2%) dicen experimentar ansiedad. Asimismo, cuatro de cada diez (40%) sienten irritabilidad y cambios de humor; una de cada tres (34,8%), depresión o tristeza, y el 28%, dificultad para concentrarse.
Entre las consecuencias que provoca en la salud física la tarea de cuidar, se hallan el cansancio o fatiga (65,7%), las alteraciones del sueño (51,6%), los dolores musculares y/o articulares (37,3%) y el abandono de su aspecto físico (25,1%).
Seis de cada diez (59,1%) cuidadores canarios han consultado sobre ello a un profesional sanitario o lo han valorado: en concreto, una de cada tres (34,6%) ha llegado a hacerlo. De quienes sí han consultado, ocho de cada diez (82,8%) han preguntado al médico/a; el 37,5%, al psicólogo/a; el 13,6%, al enfermero/a y una de cada diez al farmacéutico/a.
“Este estudio refleja cómo la responsabilidad de atender a un familiar mayor que necesita cuidados lleva a la persona que los presta, en ocasiones, a necesitarlos ella misma. Ello debería hacernos reflexionar sobre el importante papel que asumen, sobre el reconocimiento que merecen y sobre los recursos que la sociedad debería poner a su alcance”, recalcó Francisco Tarazona, presidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología.
El estudio puso de manifiesto que las consecuencias del cuidado se extienden a las relaciones sociales en casi dos de cada tres casos, un 63,5%. De estas, nueve de cada diez (88,7%) aseguran disponer ahora de menos tiempo libre de ocio y para sus aficiones, mientras que una de cada tres (34,6%) siente más aislamiento o haber roto las relaciones con familiares y amigos. El 16,8% experimenta pérdida de identidad y autonomía; el 15,9%, desamparo y soledad y un (15,2%), incomprensión social.
Se trata de un rol que más de la mitad (57,5%) de las cuidadoras considera “una muestra de afecto” y una elección personal. Afirmaron haber desarrollado mayor paciencia, tolerancia y gestión del tiempo. Entre sus preocupaciones destacan la incertidumbre sobre quién atenderá a su familiar mayor cuando ellos no puedan.