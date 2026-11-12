Canarias finaliza la alerta por fenómenos costeros tras el paso de la borrasca Charles

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias da por finalizada la situación de alerta por fenómenos costeros en toda la comunidad autónoma desde las 20.00 horas de este jueves, al haber mejorado las condiciones marítimas adversas que afectaban al archipiélago.
Esta alerta se había activado el pasado martes a partir de las 18.00 horas por la llegada de la borrasca Charles a las islas.
La decisión se ha adoptado en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA) y tras analizar la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes disponibles.
El Gobierno de Canarias desactivó esta mañana la alerta por fuertes vientos, tras registrarse el miércoles rachas de viento de más de 100 kilómetros por hora en Tenerife, Gran Canaria, La Palma, La Gomera y El Hierro, con un máximo de 148 Km/h en Izaña, en Tenerife.
También se desactivó este jueves la alerta por riesgo de inundaciones que se había decretado ayer en La Palma ante el aumento del caudal del barranco de Las Angustias, en su desembocadura en Tazacorte.