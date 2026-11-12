La Aemet revela los extremos de Charles en Canarias y advierte de lo que viene: más lluvias

La borrasca Charles dejó este miércoles, 11 de noviembre, una jornada de fuertes contrastes meteorológicos en Canarias, con rachas de viento de hasta 148 kilómetros por hora, precipitaciones superiores a 80 litros por metro cuadrado y temperaturas que rozaron los 32 grados. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha publicado este jueves un balance del episodio y advierte de que las lluvias continuarán durante los próximos días.
El organismo estatal señala que La Palma fue la isla más afectada por las precipitaciones y el viento, junto con las medianías y cumbres de Tenerife y Gran Canaria.
Charles llegó al Archipiélago poco después de la borrasca Bruna, encadenando dos episodios meteorológicos que, según la Aemet, obligaron a extremar las precauciones por la superación de umbrales de aviso.
Rachas de 148 km/h en Canarias
El viento fue uno de los fenómenos más destacados durante el paso del sistema frontal asociado a Charles.
Según los registros provisionales difundidos por la Aemet, Izaña, en Tenerife, alcanzó una racha máxima de 148 kilómetros por hora a las 05.30 horas del miércoles.
También se registraron valores especialmente elevados en otras estaciones del Archipiélago:
|Estación
|Racha máxima
|Izaña (Tenerife)
|148 km/h
|Alto Igualero, Vallehermoso (La Gomera)
|130,3 km/h
|Cruz de Tejeda (Gran Canaria)
|124,4 km/h
|Aeropuerto de La Palma
|116,6 km/h
|San Andrés (El Hierro)
|117,4 km/h
|Roque de los Muchachos (La Palma)
|109,8 km/h
|Sabinosa (El Hierro)
|107,6 km/h
|Cañadas del Teide (Tenerife)
|105,1 km/h
Los datos reflejan la intensidad del temporal, especialmente en zonas elevadas y expuestas al viento.
Más de 80 litros de lluvia en las Cañadas del Teide
Las precipitaciones también dejaron acumulaciones importantes en diferentes puntos de Canarias.
El registro más elevado de la red principal de Aemet correspondió al Parador de las Cañadas del Teide, con 83 litros por metro cuadrado en 24 horas.
En el Aeropuerto de La Palma se contabilizaron 70,4 litros por metro cuadrado, mientras que Hermigua, en La Gomera, alcanzó 68,6 litros.
Otros valores destacados fueron los 67,6 litros de El Paso (La Palma), los 60,6 de San Mateo (Gran Canaria) y los 52 de Cuevas del Pinar, en San Bartolomé de Tirajana.
La Aemet ha advertido de que estos datos todavía están sujetos a revisión, debido a que el viento fuerte puede afectar a las mediciones de los pluviómetros automáticos.
Casi 32 grados en plena borrasca Charles
Uno de los fenómenos más llamativos de la jornada fue el contraste entre las precipitaciones y las temperaturas registradas en determinadas zonas de las Islas. Mientras las lluvias y el viento afectaban principalmente a las vertientes expuestas, otras áreas experimentaron un aumento de las temperaturas asociado al efecto foehn.
Este fenómeno se produce cuando una masa de aire húmedo asciende por una ladera, pierde parte de su humedad y posteriormente desciende por la vertiente opuesta, calentándose durante el descenso.
De acuerdo con la Aemet, las máximas alcanzaron los 31,9 grados en Las Palmas de Gran Canaria y los 30,9 grados en Santa Cruz de Tenerife. También se registraron 29,2 grados en el Valle de La Orotava y 29 grados en el Aeropuerto de Lanzarote.
Estos valores se produjeron durante la misma jornada en la que varias estaciones meteorológicas del Archipiélago registraban rachas superiores a los 100 kilómetros por hora.
Más lluvias en Canarias los próximos días
Aunque el sistema frontal asociado a Charles atravesó rápidamente el Archipiélago, sus efectos sobre la atmósfera continuarán notándose. La Aemet explica que el aporte de humedad de la borrasca ha sido importante y que todavía se esperan precipitaciones durante los próximos días.
El organismo señala que el régimen de alisios se está recuperando progresivamente, pero la humedad presente favorecerá nuevas lluvias, especialmente en las medianías del norte y las cumbres de las islas de mayor relieve.
De esta forma, la desaparición de las condiciones más adversas asociadas a Charles no supone el final inmediato de las precipitaciones en Canarias.
El balance difundido por la Agencia pone de manifiesto los fuertes contrastes registrados durante el miércoles, con lluvias intensas, rachas de viento superiores a los 140 kilómetros por hora y temperaturas cercanas a los 32 grados en diferentes puntos del Archipiélago.
En la última semana hemos tenido en Canarias dos eventos singulares que han marcado el tiempo y han obligado a tomar precauciones por el peligro asociado a la superación de umbrales de aviso. Por una parte, la borrasca Bruna y prácticamente a continuación la borrasca Charles. https://t.co/5Zgd8lG2CL— AEMET Canarias (@AEMET_Canarias) November 12, 2026