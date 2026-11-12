Canarias pide activar los recursos de la UE ante la crisis migratoria

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, reclamará formalmente al Gobierno de España que solicite de inmediato a la Unión Europea (UE) la activación de los recursos extraordinarios que Bruselas pone a disposición de los Estados miembro para afrontar la emergencia migratoria que atraviesa el Archipiélago, especialmente El Hierro. Así lo anunció ayer tras mantener una reunión telemática con el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, quien reconoció la gravedad y confirmó que corresponde al Ejecutivo español solicitar los mecanismos comunitarios.
Durante el encuentro, Brunner trasladó la disponibilidad de cuatro instrumentos europeos: el refuerzo de Frontex, la intervención de la Agencia Europea de Asilo, la activación del mecanismo de Protección Civil y la movilización de fondos de solidaridad.
El comisario explicó que el Gobierno de España tiene la última palabra sobre su activación. Clavijo calificó la reunión de “bastante fructífera” y agradeció la rapidez con la que el comisario respondió a su petición, formulada el pasado viernes desde Guadalupe.
El presidente regional destacó que Bruselas es plenamente consciente de la situación de intensidad y saturación que atraviesan las Islas y valoró la disposición de las instituciones europeas a colaborar.
Entre los recursos disponibles, Brunner trasladó que Frontex cuenta con unos 150 efectivos en Canarias y que su presencia podría aumentarse si España lo solicita. También destacó el papel de la Agencia Europea de Asilo para reforzar los dispositivos de acogida, especialmente la atención a los menores, y la posibilidad de recurrir al mecanismo europeo de Protección Civil. El comisario hizo referencia además a una reserva europea de solidaridad dotada con 1.000 millones de euros y planteó abordar las necesidades específicas de Canarias con el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Raffaele Fitto.
Clavijo trasladó la propuesta de aprovechar el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea para estudiar una vía de acceso directo de Canarias a los instrumentos comunitarios de respuesta migratoria, atendiendo a su condición de región ultraperiférica y frontera exterior de Europa. El presidente anunció que profundizará en esta posibilidad con Fitto en la visita que realizará a Canarias el 3 de diciembre.
Más de 450 muertos en lo que va de año, “una pequeña parte” del total real
La Marina de Senegal ha interceptado a más de 1.500 migrantes a bordo de distintas embarcaciones en la última semana cuando intentaban presuntamente viajar con destino a Canarias. Según informó en un comunicado, solo ayer dos barcos de la Marina senegalesa rescataron 817 personas que ya habían sido rescatadas en la última semana gracias a “la acción combinada de las unidades navales y las unidades terrestres desplegadas en las zonas costeras”.
Las cifras de rescates se conocen después de que durante el fin de semana murieran casi 40 personas en el naufragio de una embarcación con migrantes en el norte del país. Según la Organización Internacional para las Migraciones, al menos 454 personas han muerto o desaparecido intentado llegar a Europa a través de la ruta atlántica hasta el 26 de octubre. De acuerdo con esta agencia de la ONU, esta cifra “representa solo una pequeña parte del total”, dado que “muchas embarcaciones desaparecen lejos de la costa, sin supervivientes, sin que se recuperen cuerpos y sin explicación de lo sucedido”.