Cuatro cayucos con 332 personas llegan a El Hierro con la isla en alerta por la borrasca

Cuatro cayucos con 332 personas a bordo, entre ellas 25 menores, han llegado este miércoles al puerto de La Restinga (El Hierro) con la isla en alerta por la borrasca Charles, en medio de un fuerte viento y oleaje que han dificultado las maniobras de rescate de Salvamento Marítimo.
Según datos proporcionados por los servicios de emergencia de la isla, la primera embarcación arribó por sus propios medios a las 09.50 horas a La Restinga con 68 personas a bordo, tras cinco días de navegación desde Saint-Louis, ciudad del noroeste de Senegal.
Entre los ocupantes viajaban 60 hombres y ocho menores.
El segundo cayuco fue socorrido sobre las 13.49 horas por la Salvamar Diphda, también tras cinco días de travesía desde Saint-Louis, con 61 personas a bordo: 59 hombres, una mujer y un menor.
Todos los ocupantes son de nacionalidad senegalesa, según las mismas fuentes.
En torno a las 19.25 horas era rescatada otra embarcación con 148 personas a bordo, entre ellas 18 mujeres y doce menores. Se trataba de un grupo de ciudadanos de Senegal, Liberia y Guinea Conakry que habían salido de Bakau (Gambia) hace seis días.
El último cayuco del día en El Hierro hasta el momento fue socorrido 20 minutos después por la Salvamar Ácrux y transportaba a 55 inmigrantes de Senegal y Gambia, entre ellos cinco mujeres y cuatro menores.
En su caso, habían partido de Brufut (Gambia) hace cinco días.