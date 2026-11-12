Tenerife suma 241 millones para saneamiento y depuración de aguas

El Consejo de Ministros autorizó el pasado martes una nueva modificación del convenio de gestión directa de la sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), que incorpora ocho nuevas actuaciones con una inversión de 269 millones de euros (IVA excluido). Una parte importante de esta inversión autorizada (241 millones) se destinará a resolver los problemas de abastecimiento, saneamiento y depuración de Tenerife, completando el conjunto de actuaciones que Acuaes viene ejecutando en la Isla en virtud del convenio y la adenda suscritos con el Cabildo y el Consejo Insular de Aguas de Tenerife (Ciatf), que contemplan una inversión de 233,5 millones, de los que en la actualidad ya se ha ejecutado el 71,5%.
En concreto, las nuevas actuaciones previstas en Tenerife incluyen la ejecución de las infraestructuras necesarias para solucionar los problemas de saneamiento y depuración de la comarca del noroeste de Tenerife (100 millones); la ampliación de la EDAR del Valle de La Orotava (segunda fase, 42 millones) y la prolongación del corredor de agua desalada de la desaladora comarcal de Abona, ubicada en el término municipal de Granadilla (35 millones).
EDAR Buenos Aires
Asimismo, se ha incluido la construcción del corredor de transporte de agua para abastecimiento del norte de Tenerife (Los Campitos-Valle Molina, 30 millones); la ejecución de una balsa de almacenamiento de agua regenerada de la EDAR de Buenos Aires, así como sus conducciones de aducción y distribución asociadas (20 millones), y la prolongación del corredor de agua desalada de la estación desaladora de agua de mar del Oeste (14 millones).
Se trata de la quinta modificación aprobada desde 2019, que han permitido avanzar en la ejecución de actuaciones que contribuyen al cumplimiento de la directiva europea sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, garantizar el abastecimiento de agua a los ciudadanos y mejorar la eficiencia de regadíos, contribuyendo así a la recuperación de acuíferos.
Tras la aprobación de esta modificación del convenio de gestión directa, la cifra de la inversión encomendada a Acuaes en todo el país alcanza los 8.572 millones de euros, correspondientes a un total de 172 actuaciones.