Licitan las últimas conducciones de la depuradora Montaña Reverón

La sociedad estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes) dio ayer un paso necesario para que la depuradora comarcal de Montaña Reverón, en Arona, pueda empezar a funcionar. Su Consejo de Administración aprobó el pliego y autorizado la licitación de las conducciones de entrada a la planta, con un presupuesto de 2.095.269 euros y un plazo de ejecución de cinco meses. Estos trabajos completarán el último tramo de las tuberías que llevarán el agua residual hasta la depuradora, además de parte del emisario terrestre. En esencia, la depuradora recoge las aguas residuales, las trata y destina al riego agrícola.
Montaña Reverón es la gran pieza pendiente del saneamiento de la comarca sureña. Está diseñada para 233.000 habitantes equivalentes y unos 24.000 metros cúbicos diarios. Dará servicio a núcleos como El Fraile, Las Galletas, Costa del Silencio, Guaza, Las Chafiras, Amarilla Golf y Golf del Sur, y en el futuro a Vilaflor.
En este sentido, Arona y San Miguel han acumulado hasta 15 procedimientos sancionadores por vertidos ilegales. Cuando se adjudicó la planta, en 2021, solo seis de las quince poblaciones de más de 2.000 habitantes de la zona cumplían la directiva europea de aguas residuales. En diciembre de 2025, el Tribunal de Justicia de la UE condenó a España por la falta de sistemas colectores en varias zonas de Tenerife.
Se prevé que la planta no reciba aguas residuales hasta el verano de 2027, cuando Acuaes prevé iniciar las pruebas de funcionamiento. Desde ese momento empezará a tratarla de forma progresiva, y necesitará después en torno a un año para alcanzar un funcionamiento ordinario, a medida que se conecten las distintas redes. En la práctica, no trabajará a pleno rendimiento hasta 2028.
La planta empezó a construirse a mediados de 2023 y aunque la canalización eléctrica está completa, el tendido del cable, el centro de transformación y el conexionado no se finalizarán hasta que la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias autorice el proyecto eléctrico.
DOS MUNICIPIOS CONECTADOS
Las tuberías de salida, por las que el agua tratada irá hacia la balsa de San Lorenzo para riego, están terminadas, a falta de remates. La depuradora contará en un futuro con un sistema de secado solar de lodos.
Las tuberías y bombeos que recogerán las aguas de los núcleos avanzan a distinto ritmo. En Arona, la actuación comprende 23 kilómetros de colectores y 15,5 kilómetros de impulsiones, cuatro estaciones de bombeo y dos estaciones de tratamiento y bombeo, con capacidad para impulsar hasta 1.260 metros cúbicos (m3) por hora. Sus obras están ejecutadas en un 73%. En San Miguel, la red incluye 6,7 kilómetros de colectores, 10,5 kilómetros de impulsiones, cuatro estaciones de bombeo y dos de tratamiento y bombeo, con capacidad para 850 m3 por hora, y avanza al 63%.
En el caso de el Palm-Mar, todo va más atrasado, con un 25% de avance. Allí está terminada la obra civil de la estación de bombeo y la mitad de la tubería de 4,5 kilómetros que la conectará con la de Guaza.
La sociedad estatal explica que la planta “podría arrancar con agua de una sola de las redes, sin esperar a que estén todas conectadas”, aunque la previsión es que todas entren en servicio “de forma prácticamente simultánea”. Al principio, el litoral aportará más volumen, porque cuentan con redes de saneamiento más consolidadas.
La depuración de Arona Este y San Miguel se declaró de interés general en 2001, pero no se tramitó hasta 2020. Eseño, Acuaes adjudicó la planta con un plazo de 49 meses. En total, la inversión ha supuesto un total de unos 30 millones de euros.
Acuaes atribuye el retraso en la finalización a las tuberías en los tramos urbanos a la aparición de redes y servicios que no figuraban en los inventarios. Añadieron que la “coincidencia con otras grandes obras” ha limitado los medios disponibles.