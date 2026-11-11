El Gobierno central declara la emergencia migratoria en Canarias

España responde al dramático repunte que se registra en la ruta atlántica desde que el pasado octubre comenzara una incesante llegada de cayucos con destino preferencial en El Hierro, aprovechando la tradicional temporada de calmas que tiene lugar en esta parte del Atlántico a finales de año. Miles y miles de supervivientes son rescatados día tras día en aguas de la Isla del Meridiano, especialmente en lo que va de noviembre, tensionando al extremo servicios esenciales herreños como los sanitarios y poniendo al límite la capacidad de rescatadores, policías y personal de Cruz Roja, totalmente desbordados. Además, los vecinos de La Restinga padecen el colapso de su muelle, imprescindible para los motores de su actividad económica, la pesca, el buceo y el turismo.
Por todo ello, ayer se celebró en Madrid una reunión extraordinaria de la Comisión Interministerial de Inmigración que, presidida por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, contó con la participación del presidente de Canarias y el del Cabildo de El Hierro, Fernando Clavijo y Alpidio Torres, respectivamente, así como de los titulares estatales de departamentos como Interior, Exteriores, Trabajo y Migraciones, entre otros.
Las medidas acordadas ayer para responder a esta crisis humanitaria pasan por la declaración de una emergencia migratoria y la aprobación de 15,18 millones de euros para la habilitación de más plazas en centros de titularidad estatal y a los traslados entre islas.
Torres detalló que se reforzará el servicio sanitario y de primera atención proporcionado por Cruz Roja con un millón de euros adicional, mientras que la Guardamar Calíope se suma a las tareas de rescate, con la que en Canarias habrá tres de las cinco guardamares que hay operativas en el país.
A este respecto cabe recordar que en El Hierro ya operan dos salvamares cuyas tripulaciones se han visto debordadas, al punto que la CGT, sindicato mayoritario en Salvamento Marítimo, desveló que apenas descansan tres horas al día para responder al frenético ritmo de los servicios que prestan salvando vidas.
Además de las medidas aprobadas a propuesta de los ministerios de Inclusión y Transportes, por parte del de Política Territorial, del que dependen orgánicamente las delegaciones del Gobierno, y del Ministerio de Juventud e Infancia se dispondrá de un refuerzo de personal en la Delegación del Gobierno Canarias, para la tramitación de los expedientes de reubicación de menores migrantes no acompañados en todo el territorio.
Torres detalló igualmente que el Ministerio de Hacienda estudiará las medidas que sean necesarias para hacer frente a los gastos extraordinarios derivados de la presión migratoria en El Hierro, garantizando la sostenibilidad financiera de las entidades locales. Desde el área de Economía se ha expuesto que se monitorizará la evolución económica para tomar cuantas medidas sean precisas con el fin de mitigar la afección que este fenómeno pueda tener en el tejido productivo de la Isla.
El ministro aruquense insistió en que “lo importante” es responder “con lealtad institucional”, con colaboración entre las administraciones y “poniendo cada uno lo mejor de sí mismo”.