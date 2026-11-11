Santa Cruz demolerá de una de las gradas de la piscina Acidalio Lorenzo: costará casi 440.000 euros

El Ayuntamiento de Santa Cruz ha aprobado, en Junta de Gobierno, el proyecto básico y de ejecución para la demolición de la grada oeste de la piscina Acidalio Lorenzo y el acondicionamiento del espacio resultante, una actuación que cuenta con un presupuesto de 439.465 euros y un plazo estimado de ejecución de cuatro meses.
El proyecto, redactado por el estudio Annika Schollin Arquitectos, cuenta ya con el informe de supervisión favorable de la Sección de Logística e Infraestructura Deportiva, una vez superadas las subsanaciones técnicas requeridas durante su tramitación. El alcalde capitalino, José Manuel Bermúdez, destaca que “la mejora de las infraestructuras deportivas municipales nos permiten adecuar las instalaciones y responder a las necesidades de los deportistas y de la ciudadanía”. “La piscina Acidalio Lorenzo es un equipamiento de referencia para Santa Cruz y queremos seguir trabajando para que disponga de las mejores condiciones”, manifiesta el regidor.
Al respecto, Bermúdez añade que “esta aprobación supone un nuevo paso para hacer realidad una intervención que requiere una tramitación rigurosa y que permitirá mejorar y acondicionar los espacios de esta instalación deportiva”.
Por su parte, la concejala de Deportes, Alicia Cebrián, apunta que “para la demolición de la grada oeste y la adecuación del entorno de la piscina municipal ha sido necesario realizar un trabajo técnico y administrativo para que el proyecto reúna todas las garantías, incorporando las correcciones relativas a la accesibilidad, la reposición de las zonas verdes afectadas, el estudio geotécnico y el ajuste presupuestario”.