Demora para abrir al público la piscina del Colegio Miguel Pintor, en Santa Cruz de Tenerife

La piscina ubicada en el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Miguel Pintor, en el barrio de La Alegría, será abierta al uso ciudadano fuera del horario lectivo, contribuyendo a ampliar la oferta en la zona de Anaga, donde no existen instalaciones de este tipo. No obstante, la intención del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se ha demorado respecto al plazo previsto, pues aunque el proyecto técnico para la reforma integral de la piscina fue aprobado en octubre de 2025, finalmente las obras para la reparación, acondicionamiento y mejora de esta infraestructura deportiva no pudieron ejecutarse en fecha por falta de crédito.
La concejala de Deportes, Alicia Cebrián, explicó ayer que la intención es licitar en breve el contrato para llevar a cabo trabajos de reforma de la piscina, con la intención de adjudicarlos entre diciembre o enero de 2027. “Actualmente, el expediente se encontraba en asesoría jurídica para su revisión y tramitación, como paso previo a la salida a licitación de las obras, por lo que, una vez completados los trámites administrativos correspondientes, se podrá proceder a sacar a concurso público dicha actuación”.
Cebrián indicó que “el objetivo es mejorar el estado general de las instalaciones, prolongar su vida útil y garantizar unas condiciones adecuadas de seguridad, salubridad y comodidad para todos los usuarios”. Por ello, la Junta de Gobierno local dio ayer cuenta de la aprobación del proyecto, pero con los precios revisados.
“Al no poder sacar la ejecución del contrato en su momento, el pasado agosto tuvimos que aprobar el proyecto con una revisión de precios, pero la licitación de la ejecución del contrato ya ha sido informada por la asesoría, con la previsión de adjudicar entre diciembre o enero”, subrayó.
Actuaciones
La obra, que inicialmente contaba con un presupuesto de 1,3 millones y un plazo de ejecución de 10 meses, se centrará en ejecutar diversos trabajos de mejora en la piscina. Las actuaciones previstas incluyen la reparación del vaso de la piscina, mediante la subsanación de los desperfectos existentes y la mejora de su estanqueidad y durabilidad; el acondicionamiento de la playa de la piscina, correspondiente a la superficie perimetral que rodea el vaso, para garantizar su estado, seguridad, accesibilidad y drenaje; y la reforma y mejora de los vestuarios, para adecuar sus instalaciones y garantizar unas condiciones óptimas de uso, higiene y comodidad. El objetivo es mejorar el estado general de la piscina, prolongar su vida útil y garantizar unas condiciones adecuadas para los usuarios.