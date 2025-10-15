Santa Cruz abrirá una nueva piscina de uso público en un colegio de la capital

El Ayuntamiento de Santa Cruz ha aprobado el proyecto técnico para la reforma integral de la piscina del CEIP Miguel Pintor, en el barrio de La Alegría, cuya instalación se abrirá al público fuera del horario lectivo.
Con un presupuesto de 1,3 millones y un plazo de ejecución de 10 meses, la obra incluye la renovación de la sala de máquinas, la modernización del sistema de climatización, la reparación del vaso de la piscina, el acondicionamiento del perímetro de playa y la construcción de nuevos vestuarios.
La iniciativa incorpora los elementos técnicos necesarios para su ejecución, como memoria técnica, mediciones, presupuesto detallado, gestión de residuos, seguridad y salud, selección de materiales, planos y supervisión técnica.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, destacó que “esta actuación no solo responde a una necesidad del colegio, sino también a una demanda de la ciudad. La piscina se abrirá al uso ciudadano fuera del horario lectivo, contribuyendo a ampliar la oferta deportiva en una zona donde no existen instalaciones de este tipo”.
La concejala de Deportes, Alicia Cebrián, añadió que “esta obra se suma al proyecto integral que queremos llevar a cabo en la piscina municipal Acidalio Lorenzo, para el que buscamos financiación con otras administraciones”.